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Кириенко назвал россиян хозяевами государства

Люди избрали руководство страны и обладают правом на публичное заявление своих требований и пожеланий, отметил первый замглавы АП РФ.

3 июня, 13:09
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Россия — демократическая страна, её граждане выбирают власть и могут считать себя хозяевами в государстве. Некорректно употреблять в этом ключе бизнес-термины а-ля "клиент". Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко в ходе выступления на ПМЭФ.

"На мой взгляд, граждане в государстве, конечно, никак не клиенты, но как минимум заказчики, а вообще-то — акционеры, вообще — хозяева. Потому что у нас демократическая страна, и источник власти — это люди. Люди выбрали власть, и в этом смысле они не только заказчики, а ещё и владельцы. И они имеют право, исходя из этого, задавать свои требования и пожелания", — объяснил первый замруководителя АП.

Перенос бизнес-терминологии и наименование граждан "клиентами" не формирует у них чувства гордости. Обладая правами, россияне формируют запросы на защиту, заботу и эмоциональное сопереживание по отношению к своему государству, указал Кириенко.

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Напомним, Сергей Кириенко ранее заявил о том, что культурно-просветительские марафоны с проведением тематических лекций в рамках деятельности общества "Знание" продолжатся и в будущем.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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