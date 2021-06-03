Кириенко назвал россиян хозяевами государства

Россия — демократическая страна, её граждане выбирают власть и могут считать себя хозяевами в государстве. Некорректно употреблять в этом ключе бизнес-термины а-ля "клиент". Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко в ходе выступления на ПМЭФ.

"На мой взгляд, граждане в государстве, конечно, никак не клиенты, но как минимум заказчики, а вообще-то — акционеры, вообще — хозяева. Потому что у нас демократическая страна, и источник власти — это люди. Люди выбрали власть, и в этом смысле они не только заказчики, а ещё и владельцы. И они имеют право, исходя из этого, задавать свои требования и пожелания", — объяснил первый замруководителя АП.