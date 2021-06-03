Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях на выборах
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что лидер КПРФ находится в постоянном контакте с Кремлём по вопросам подготовки и проведения голосования.
Геннадий Зюганов. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о манипуляциях на выборах при участии Администрации Президента являются оскорбительными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию в "Твиттере" политика.
"Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим несогласны. Такие обвинения слишком серьёзны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений", — сказал представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что Зюганов находится в постоянном контакте с Кремлём по вопросам подготовки и проведения выборов.
Ранее лидер КПРФ в преддверии единого дня голосования осенью 2021 года опубликовал пост, в котором заявил, что в "АП РФ сидят "умельцы", которые опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ".
Отметим, что 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы, в том числе — губернаторские в девяти субъектах РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин дал наставления победителям праймериз "Единой России". Президент встретился с руководством партии и участниками праймериз, которых предупредил: за наказы избирателей они будут нести ответственность все вместе. Тем более, уверен Путин, претензий к ведущей политической силе страны будет много, как и стоящих перед ней задач.
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