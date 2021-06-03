Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях на выборах

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что лидер КПРФ находится в постоянном контакте с Кремлём по вопросам подготовки и проведения голосования.

Слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о манипуляциях на выборах при участии Администрации Президента являются оскорбительными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию в "Твиттере" политика.

"Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим несогласны. Такие обвинения слишком серьёзны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений", — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Зюганов находится в постоянном контакте с Кремлём по вопросам подготовки и проведения выборов.

Ранее лидер КПРФ в преддверии единого дня голосования осенью 2021 года опубликовал пост, в котором заявил, что в "АП РФ сидят "умельцы", которые опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ".

Отметим, что 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы, в том числе — губернаторские в девяти субъектах РФ.