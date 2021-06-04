Россия больше не будет кормить Украину — на этот раз уже точно: транзитная халява подошла к концу

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет обязанности всех кормить. "Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что обязанность такая — всех кормить, что ли?" — сказал глава государства в ответ на замечание о значимости для Украины российских денег за транзит газа, а также о тревоге, которую вызывают планы переноса транзита газа, который "кормит" целые регионы Европы.

По его словам, строительство газопровода "Северный поток — 2" выгодно с чисто экономической точки зрения в том числе и потому, что при поставках газа по этому маршруту не нужно никому платить за транзит.

После того как ведущий напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, обеспокоенного тем, что переориентация поставок российского газа на "Северный поток — 2" лишит Киев возможности содержать армию, Путин ответил, что проблемы с прокачкой газа через Украину начались из-за желания властей этой страны давить на Россию.

"Северный поток — 2" часто обвиняют в том, что это якобы политический проект, направленный исключительно против Украины. Железная логика. Представьте себе, что вы уехали за границу, позволив соседу заработать на сдаче вашей квартиры. В один прекрасный день вы возвращаетесь и говорите соседу, что халява кончилась, а он вам заявляет, что это политика!

Возможно, примитивный пример, но суть такая. 30 лет мы платили Украине за транзит, хотя можно было давно построить трубопровод в обход и не платить. Почему мы так делали? С одной стороны, это сила привычки — газ шёл через Украину с первых дней нашей торговли с Европой. К тому же не хотелось лишать братский народ доходов от транзита, которые для Украины всегда имели весомое значение. Фактически мы делали это себе в ущерб.

И так могло бы продолжаться и дальше, если бы не поведение Киева. Его ГТС постепенно приходила в негодность, на ремонт у Киева денег не было, а продать Москве, как это сделали те же белорусы, не захотели. Для Украины "труба" стала своего рода религией, вернее, для газовых "принцесс" и "принцев", не одно поколение которых сделало на ней состояние.

И дело не только в этом. Украина давно начала наглеть, используя "трубу" как инструмент шантажа и России, и Европы. Вспомните знаменитые "газовые войны", когда они воровали газ задолго до Майдана и резкого обострения отношений между нашими странами.

Ну а после Майдана продолжать кормить Украину, которая утверждала, что воюет с Россией, гадила нам везде и вела вполне реальную войну с русскими Юго-Востока — это выглядело странно. То, что они не гнушаются кормиться за счёт "оккупанта", это на их совести, но мы-то тут при чём? С какой стати мы должны подпитывать деньгами в том числе украинскую армию, которая уничтожает население Донбасса?

Это было тяжело, но выхода не было. Украинский маршрут оставался практически безальтернативным, ибо это крупнейший газотранспортный коридор, способный ежегодно поставлять европейским потребителям свыше 100 млрд кубических метров. Для сравнения, проектная мощность газопровода "Ямал — Европа", проходящего через Белоруссию и Польшу, — всего 33 млрд кубических метров в год. А первый "Северный поток" обладает проектной мощностью 55 млрд кубических метров.

В том же 2014-м "Газпром" поставил в Европу 146,605 млрд кубических метров газа. Иными словами, отказ от украинской "трубы" означал бы срыв контрактов и многомиллиардные потери.

Ещё одним препятствием была позиция Запада, который требовал и продолжает требовать сохранения украинского транзита. В Европе тогда существовала теория, что транзит — единственное, что сдерживает Россию от нападения на Украину.

Верили они в эту конспирологию или нет, не так важно. Важно, что европейцы тоже понимали, что могут остаться без газа, если перекрыть "трубу". При этом сами европейцы горячо поддерживали строительство альтернативы — даже на фоне беспрецедентного давления США. Если та же Болгария в итоге сдалась и отказалась от ей же выгодного "Южного потока", то Германия пошла до конца.

И вот после тяжёлого противостояния вопрос решён. Американцы сдались, и проект будет достроен. По словам Путина, это вопрос полутора-двух месяцев.

И тут снова встаёт вопрос об украинском транзите, который теряет своё экономическое значение. Мы могли бы отказаться от него ещё с 2020-го, но нам был навязан новый контракт — внезапная реакция Вашингтона, который ввёл санкции, когда оставалось проложить всего около 150 километров. Объясняется это не тем, что они всерьёз рассчитывали остановить проект, сколько необходимостью вывести Украину из-под удара.

Но пять лет пролетят незаметно, собственно, полтора года — уже. И вопрос опять поднимется. И, конечно, Европа будет настаивать на продлении контракта, чтобы не оставить Украину без куска хлеба. Но нужен ли нам этот контракт? Если хотят, пусть кормят Украину сами.

Конечно, украинский транзит ещё будет сохранять определённое значение. Путин же и говорит, что полностью отказываться от украинского маршрута прокачки газа Россия не планирует.

— Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти. За ближайшие десять лет объём может увеличиться на 50 млрд куб. м. Есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Мы готовы к этому, мы хотим этого, — подчеркнул он.

Действительно, последняя холодная зима и истощение запасов в европейских ПХГ заставили нарастить поставки через Украину, что позволило майданным властям ещё подзаработать.

Но с вводом "Северного потока — 2" потребность в украинской ГТС будет уменьшаться пропорционально наращиванию мощности. К тому же, как заявил Путин, Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнёрами проекты, подобные "Северному потоку — 2". А это значит, что могут появиться и СП-3, и СП-4. Дело за малым — убедить европейцев в том, что мы не собираемся нападать на Украину, а с чисто экономической точки зрения нет больше никаких причин держаться за её "трубу". Впрочем, убеждать в этом придётся уже новое руководство Германии…

А нападать на Украину действительно никто не будет, в этом нет никакого смысла. Украина себя добьёт сама. Нет, конечно, выпадающие 5–6 миллиардов в год не обрушат в одночасье экономику Незалежной, но уж точно лишат её устойчивости и ударят по и без того резко упавшему благосостоянию населения, которому однажды надоест терпеть власть, своим поведением лишившую его последнего куска хлеба. Ведь это население подвергается лишениям, а не элиты, которые выпадающие миллиарды компенсируют за счёт обычных людей.

В любом случае это будут уже не наши проблемы. Братский народ нам, безусловно, жаль, но кормить украинских олигархов, которые на эти деньги будут делать бомбы для Донбасса, хватит.