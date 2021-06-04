Сдал, как стеклотару: Как информация Романа Протасевича развяжет руки Лукашенко и что будет с предателями в среде белорусских силовиков

Белорусский телеканал ОНТ показал интервью задержанного экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, вызвавшее волну негатива в мировой прессе. Западные СМИ писали, что Протасевича заставили заучить вымышленный текст. Однако разговор вышел очень убедительным, парень держался раскованно, а на его лице отсутствовал грим, который мог бы скрывать побои. Единственное, что выдавало в нём заключённого, это следы от металлических наручников.

Отвечая на вопросы журналиста Марата Маркова, Роман Протасевич подробно рассказал о деятельности белорусской оппозиции за рубежом, о том, как выделяются иностранные деньги на политическую борьбу, а после их растаскивают для своих нужд оппозиционеры, и о том, в каких отношениях между собой находятся соратники по борьбе. Одним из самых любопытных признаний стало то, что информация о белорусских силовиках и их семьях, поступающая в телеграм-канал "Чёрная книга Беларуси", поставляется по большей части предателями в органах МВД.

— Интервью вышло очень интересным, это видно даже по количеству просмотров, белорусам это важно. Это очень серьёзный удар по оппозиции, по тем, кто участвовал в протестах. Они сейчас сильно деморализованы, настолько, что пока не появилось даже вменяемых комментариев. Полагаю, что в ближайшие годы будет вестись очень серьёзная работа в силовых структурах по выявлению тех, кто совершал преступления. Многих на сегодняшний день уже нашли, некоторые сумели сбежать, но необходимо начать плановую, масштабную работу по очистке системы от предателей, — рассказал Лайфу белорусский политолог Алексей Дзермант.

Отметим, что из интервью так и не стало понятнее, как произошло приземление Протасевича. Версия, которой придерживается сам задержанный: его подставили свои же. По этой версии в рамках внутривидовой борьбы за тёплое место возле якобы будущего президента Белоруссии Светланы Тихановской его сдал Даниил Богданович.

— История запутанная, однозначно нельзя сказать, что кто-то из коллег Протасевича был способен такое организовать, тем более это не допустили бы кураторы — отдавать его в руки КГБ было слишком рискованно для всех. Они же прекрасно знали его, понимали его психотип, что "мёртвым героем" в свои 26 лет он становиться не хочет и всё расскажет. Лично я полагаю, что это стечение обстоятельств, главным из которых является глупость самого фигуранта, который не от большого ума сообщил, как и куда летит. Потом случился перепост, а вот дальше начинается работа, и событие покрывается мраком. Нужно в голове держать, что тот, кто сообщил о бомбе, совершил преступление международного масштаба, поэтому сейчас найти следы и выяснить всю правду сложно, — полагает политолог Марат Баширов.

Он добавил, что в ближайшее время ситуация в Белоруссии в связи с "покаянием" Протасевича вряд ли изменится, но в перспективе это очень сильно изменит политический ландшафт в белорусском обществе.

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— Протасевич говорил прежде всего о структурах, которые находятся за пределами страны, раскрыв их. Вся работа по найму немедийных персонажей теперь насмарку, нужно начинать проводить чистки, менять информационные потоки, пересоздавать эти структуры заново. Его показания представляют огромный ресурс для разведслужб Белоруссии, которым та, вероятно, поделится и с Россией. Эта история показывает другим "наёмникам", что деньги за предательство платятся не такие уж и большие, а сам ты являешься расходным материалом, который сдадут в тот же момент, когда он перестанет приносить пользу, — подчеркнул эксперт.

Как считает политолог Дмитрий Родионов, интервью с Протасевичем сделано прежде всего для внутренней аудитории. Поставленное как диалог между взрослым, который уже много знает и видел, и подростком, который сделал очень серьёзные ошибки, оно показывает, почему не нужно заниматься противоправной деятельностью.

— В той части интервью, которую нам показали, нет ничего, о чём КГБ не знал бы. Все эти фамилии, отношения между людьми, отношение людей к деньгам и презрение к фактам — всё это давно известно. Это сделано для обычных людей: смотрите, как все эти оппозиционеры живут на западные деньги, а как только представляется возможность — сдают друг друга за милую душу. Но кроме этого, это ещё и сигнал соратникам Протасевича, что в любой момент с ними может произойти то же самое, а вся их борьба абсолютно бессмысленна, — пояснил Родионов.

Он добавил, что, по сути, мы видим сейчас завершение той волны протестов, которая началась в конце лета 2020 года. Но вместо того чтобы расслабиться, Александру Лукашенко надо наконец-то заняться объективным будущим, в котором будет жить его страна.

— Протест ушёл, вопрос в другом: Белоруссия ведь это не самое плохое государство, там есть социальные гарантии, есть возможность заниматься бизнесом, у неё нет только одного — образа будущего. За это, кстати, и схватились, протесты ведь шли не против государственного устройства в целом, а против конкретного Лукашенко: "вот его выгоним и построим прекрасную страну будущего". И сейчас Батьке нужно самому создать некий проект будущего, который он сможет предложить гражданам. Если получится, то всё хорошо, не получится — опять вскроется нарыв. Одно можно сказать точно: прежние "борцы с режимом" уже закончились, это просто статисты, время которых ушло, проявить себя они не сумели, — отметил Родионов.