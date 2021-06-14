Украина сможет заработать на "Северном потоке — 2", если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

— Мы понимаем, что "Северный поток — 2" может быть выгоднее для вас. Давайте из-за того, что мы теряем (это вопрос политический), сделаем Украину сособственником, дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки. Это гениально! Нет, это конгениально, Киса, как говорил великий комбинатор, — уточнил Руслан Бортник.

Если что, напомню: "Газпром" вложил в проект 5 миллиардов евро, его европейские партнёры скинулись и добавили ещё пятёрку. А сколько вложил Киев? Ноль. Так какие он себе акции хочет? С ума, что ли, сошли? Или это последствия использования препаратов?

Честно говоря, Бортник удивил — он всегда казался адекватным человеком, особенно на фоне остальных современных украинских экспертов, у которых с адекватностью большие проблемы. И то, что он неспециалист в газовом вопросе, отнюдь не даёт ему права нести несусветную чушь. Ведь можно не сомневаться, что он отлично понимает, что это бред. Но, видимо, хотелось выделиться…

Вообще, неудивительно, что это предложение (деталей его реализации Бортник, разумеется, не раскрыл, ибо это из той же серии, как Украине запустить человека на Марс) появилось именно сейчас, когда только ленивый на Украине не кричит о приближающейся катастрофе в связи с очень скорым запуском "Северного потока — 2".

На Украине внезапно поняли, что труба существует, что она не такая мультяшная и по ней в Европу скоро потечёт российский газ в обход вот уже 30 лет широко распахнутых украинских карманов. Зарабатывать на своём географическом положении и советском техническом наследии больше не получится. Баста, хлопчики!

Помните, как было с Керченским мостом? Сколько было заявлений, что это невозможно технически, что заграница им поможет — не позволит "агрессору" достроить мост, на худой конец их бравые парни его подорвут супер-пупер-ракетой "Нептун"?

У меня возникает ощущение, что на Украине точно так же свято верили, что "Северный поток — 2" не будет достроен, что американцы добьются своего и сделают проект токсичным для Москвы. Помню, как украинские пропагандисты потешались над тем, как "Газпром" зарыл миллиарды в Балтийском море.

Спорить с ними было бесполезно, объяснять, что никто такие деньги так просто не зароет, что проект этот чисто коммерческий и вовсе не российский, а российско-германский и немцы от него никогда не откажутся. Украинец и логика вещи трудносовместимые. Они привыкли жить не логикой, а верой. Верой в то, что всё будет хорошо, что их возьмут в ЕС и НАТО, что Крымский мост и "Северный поток — 2" никогда не будут построены, что западные санкции вот-вот заставят Россию отдать Крым, после чего она вовсе развалится на части и можно будет "вернуть" Кубань и ещё что-то там.

При такой слепой вере протрезвление бывает жестоким. Бац — и уже идут поезда из Кубани в Крым. Бац — и главный защитник Украины — президент США — опускает руки и говорит: "Ну а что вы вообще от меня хотели?" А вскоре после этого президент России заявляет о том, что газопровод готов. Но Украина не была бы Незалежной, если бы умела признавать своё поражение.

И вот уже эксперты ищут способы превратить "зраду" в "перемогу". И если умные люди типа Бортника ещё пытаются придумывать хитрые схемы, то менее умные "включают" традиционное украинское "а нас за шо?" и начинают выдвигать феерические требования для компенсации ущерба.

И вот глава МИД Дмитрий Кулеба (который вообще ни разу не эксперт ни в чём, ему можно нести любую чушь) заявляет, что условием запуска газопровода должна быть "деоккупация территорий и энергетическая безопасность Украины".

Каким образом должна быть обеспечена энергетическая безопасность, не очень понятно. Наверное, Россия должна подписать новый транзитный контракт сразу лет на сто. Впрочем, после слов о "деоккупации" уже ясно, что обсуждать тут вообще нечего. Кулеба требует от России Крым. В обмен на что? На то, что Киев будет тише кричать об угрозе от запуска газопровода?

А ранее всё тот же Кулеба заявил о готовности Киева вести переговоры с США о компенсации в случае запуска "Северного потока — 2".

Но Кулеба продолжает. По его словам, решимость Вашингтона компенсировать потери Украине существенно выросла. Поэтому Киев готов рассмотреть соответствующее предложение.

— Но мы необязательно согласимся на то, что нам предложат, — сообщил он в интервью немецкому изданию Welt.

Они ещё и необязательно согласятся! Понимаю, что задача пропагандистов непростая — объяснить внутренней аудитории, как получилось, что то, что невозможно было построить, внезапно построили, и найти в этом очевидном поражении хоть что-то утешительное.

Интересно, как в Вашингтоне воспримут это заявление. Тем более что совсем недавно был скандал с попыткой Киева вложить слова Зеленского о скором вступлении Украины в НАТО в уста Байдена. А вот ещё один любитель выдавать желаемое за действительное и договаривать за американских чиновников нарисовался.

Я бы на месте украинцев не стал бы так подставляться перед хозяевами, а то они и рассердиться могут. Тем более что сам глава Госдепа ранее предлагал немцам подумать о компенсации Киеву — вот за это надо было сразу цепляться и выклянчивать что-то у Меркель, а не Вашингтон ставить в неловкое положение. Что-то Кулеба палку перегибает вслед за шефом.

Впрочем, говорить можно что угодно. И требовать что угодно. И у кого угодно. Ясно же, что ни США, ни Германия, ни Россия ничего компенсировать не будут. Мы на этот счёт уже всё сказали — мы не касса взаимовыручки и кормить никого просто так не будем.

А Кулеба и ко могут и дальше чего-то требовать, выдавать желаемое за действительное и ловким движением волшебной палочки обращать "зраду" в "перемогу".

Вот только денег от этого у них не прибавится. Да и избиратель тоже не дурак — два, а тем более три раза его на одно и то же не купишь. Да и на Западе явно устали от этой самодеятельности. Так что это неудачное выступление Зеленского и его команды на политической сцене явно будет не только первым, но и последним.