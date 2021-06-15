У российского президента Владимира Путина есть очень правильная традиция — перед поездкой в важное иностранное государство или же перед саммитом с лидером важного иностранного государства он обычно даёт большое интервью одному из серьёзных СМИ, представляющих эту страну. Не отошёл он от традиции и в этот раз, дав перед встречей с Джо Байденом большое интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу. И это было не только большое, но и отличное интервью. Как-то раз на одном из вручений журналистских премий лауреат в номинации "Лучшее интервью" рассказал о рецепте успеха в его жанре. Формула была очень проста: "У Путина нужно брать интервью так, как взял бы Навальный, а у Навального — так, как взял бы Бастрыкин". Именно по такой формуле и состоялось интервью Путина с NBC. Кому-то могло показаться, что американский журналист был резок, хамил, задавал некорректные вопросы, но именно такая подача позволила Путину давать чёткие и резкие ответы, каждый раз осаживая журналиста и в то же время предельно ясно очерчивая свою позицию. Никакое комплиментарное интервью не позволило бы российскому лидеру так раскрыться, так что американского журналиста за хамство (кое-где в интервью проявленное) нужно не ругать, а поощрять.

И, естественно, цитаты Путина сразу же были разобраны мировыми СМИ. Некоторые процитировали корректно — и по тексту, и по контексту. "Путин: отношения с США достигли дна", — гласит заголовок немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung и ряда других западных изданий. И американцы с этим соглашаются. Собственно, два президента встречаются ровно для того, чтобы от этого дна оттолкнуться, а не чтобы его пробить. "Проявление цинизма Путина. Когда его спросили об отравлении Навального, он спокойно ответил: "У нас нет такой привычки кого-то убивать", — возмущается польское издание "В политике", а вместе с ним и другие польские СМИ, вынесшие в заголовок мысль про убийство. И да, это проявление цинизма — Путин чётко и откровенно ответил на поставленный ему вопрос. Не понравилось полякам и сравнение российским президентом жёсткой риторики американских политиков с голливудскими штампами. "Убийца — это... "голливудский мачо". Путин издевается над комментарием президента США", — пишет издание "Незалежна".

Однако корректность была не во всём. Некоторые моменты либо искажались, либо банально перевирались. Например, те, где хозяин Кремля ставил американского журналиста в тупик. Дело в том, что одним из самых любимых методов Путина на интервью были параллели. Российский президент постоянно находил аналогии между событиями в России, которые американцы критикуют, с событиями в США, которые тамошний журналистский мейнстрим поддерживает. И практически каждый раз корреспонденту NBC было нечем парировать. Зато способ нашли западные комментаторы интервью. "Путин сравнивает российские преследования (оппозиции. — Прим. ред.) с арестом капитолийских бунтовщиков", — гласит заголовок Associated Press. И в нём чётко продемонстрирован ответ Запада на путинские параллели — "это другое". В России — преследования, а в США — законный арест. В России — оппозиция (даже те, кто устраивают побоище на улицах, нападая на полицейских), а в США — бунтовщики (даже те, кто просто ворвался в Капитолий, воздержавшись при этом от нападения на полицию, просто самоустранившуюся с места событий).

Однако верхом мастерства была реакция СМИ на другой ответ Путина, когда журналист спросил его: "Вы можете пообещать, что Алексей Навальный покинет тюрьму живым и здоровым?" "Путин заявил о том, что не сможет гарантировать выход Навального из тюрьмы живым и здоровым", — говорится в заголовке "Форбс". "Владимир Путин отказался гарантировать то, что Навальный выживет в тюрьме", — вторит The Guardian. У читателей, понятно, сразу же возникает ощущение того, что "светоча" российской оппозиции в тюрьме собираются убить по приказу кремлёвского вождя. Хотя на самом деле Владимир Путин в интервью сказал , что "к человеку, о котором вы упомянули, будут применяться такие же методы, не хуже (это совершенно точно можно сказать), чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы".