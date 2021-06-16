Президенты России и Америки оправдали ожидания экспертов. Последние были практически единодушны во мнении, что женевское свидание не принесёт никаких особенных прорывов к светлому будущему. С другой стороны, не будет и ухудшения отношений, поскольку ухудшаться особо некуда. То есть есть куда — можно устроить войну, но и американские, и российские политики понимают, что для обеих стран это сопряжено с неприемлемым ущербом.

— Отношения России и США должны быть стабильными и предсказуемыми. Страны должны договориться о правилах игры, — заявил Владимир Путин уже после встречи.

Нечастый случай, когда эксперты оказались абсолютно правы. Президенты поговорили, договорились о том, что и так имелось в виду, — о возвращении послов на места их аккредитации. Довольно бездельничать дома, пора бездельничать во враждебной столице. А дальше всё осталось по-прежнему.

В общем-то, с самого начала было видно: если невозможно даже провести совместную пресс-конференцию по итогам встречи (хотя это мероприятие чисто протокольно-ритуальное), значит, особых итогов и нет. Ни хороших, ни плохих. В принципе всякая такого рода пресс-конференция — хоть совместная, хоть раздельная — состоит из двух частей — фактической и оценочной. Что обсуждалось и как оно высшим лицам понравилось (или не понравилось).

В фактической части был единственный сюрприз: Путин и Байден много говорили про Арктику, чего эксперты не предвидели. Прочие темы были ожидаемы и очевидны: вооружения, Украина, возвращение послов и обязательный Навальный. Может быть, он и самому Байдену надоел, но нельзя не упомянуть.

Оценки же делились на дежурные и более оригинальные. То, что президент РФ сообщил, что с заокеанскими собеседниками он занимается стратегической стабильностью, так ещё без малого полвека назад в Париже Леонид Ильич Брежнев сообщил: "Мы здесь занимаемся предотвращением войны, в особенности ядерной". И ведь не возразишь.

Хотя в общем и целом Владимир Владимирович Путин был охлаждённый. На вопрос, появились ли у него новые упования, он ответил: "У меня и старых-то не было. Иллюзий никаких нет и быть не может". Как поётся в романсе Михаила Глинки на слова Нестора Кукольника: "Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщенья прежних дней".

— Я лишний раз убедился, что Байден — человек опытный, не со всеми лидерами так подробно и долго идёт разговор, — отметил Путин.

Взгляд на украинскую тематику тоже был охлаждённый. Наш президент сообщил, что тема Украины затрагивалась, но "не могу сказать, чтобы очень подробно". А тема возможного вступления Украины в НАТО была затронута "мазком", то есть вскользь и походя — серьёзного разговора не было. Да и откуда ему взяться — Крым, что ли, эвакуировать?

Наиболее же лирически и даже поэтически Владимир Путин сообщил о доверии между партнёрами: "Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули".