В эфире телеканала "Россия 24" президент России Владимир Путин заявил, что считает желание нынешней украинской власти — разделить население Украины на коренные и некоренные народы — сильно похожим на практику, существовавшую в нацистской Германии.

— Вообще само по себе деление на коренные, первосортные, второсортные категории людей и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии… Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, какие-то крови намешаны, — сказал Путин.

Законопроект о коренных народах Украины — не просто борьба с русским населением, а попытка окончательно переписать историю и лишить большинство жителей страны своего прошлого, полагает лидер общественной организации "Славянская гвардия" Владимир Рогов.

— Эта тенденция прослеживается уже второе десятилетие: когда политики и СМИ нарочно говорят не "русские", а "русскоязычные". Это как если бы про Карабах говорили не армяне, а армяноязычные. Здесь же речь идёт не просто о поражении в правах, репрессиях, в этом законопроекте чётко звучит фраза, что нельзя подвергать дискриминации коренные народы, остальные, видимо, можно. По сути, они подтягивают законодательную базу к своим замыслам, которые уже ничем не отличаются от тех, что практиковались в 30-е годы прошлого века в Германии, — сказал Рогов.

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Стоит отметить, что Владимир Зеленский, получивший на выборах 73% голосов избирателей, пришёл под очень абстрактными лозунгами. Вместо конкретных предложений он обещал всё сразу и сразу сделать хорошо всем, отметил публицист Ростислав Ищенко. Последствием этих ожиданий и стало ведомое положение президента.

— За него голосовали вообще все: и русофобы, и сторонники России — лишь бы не Порошенко. Так как ничего конкретного он не обещал, то каждый фантазировал себе то, что хотел, кто-то — о мирных отношениях с Россией, кто-то — о работе на клубничных грядках в Польше. В итоге Зеленский прогнулся под правящий класс, который сейчас господствует на Украине. Ведь этот закон принимает не сам Зеленский, а Верховная рада, он просто подписывает. Кто у них заседает в Верховной раде? Ультранационалисты, можно сказать нацисты, вот они и занимаются реализацией гитлеровских законов, чтобы преследовать неугодных. Только вместо евреев у них русские, — сказал Ищенко.

Эксперт добавил, что в целом нынешняя оценка народом Украины деятельности Владимира Зеленского примерно сравнима с отношением к Петру Порошенко. Рейтинг его продолжает идти вниз, реальные проблемы не просто не решаются, а усугубляются, сокращается объём экономики, как следствие, падает уровень жизни у населения. В этих условиях законопроект о "некоренных народах" лишь сильнее противопоставляет друг другу социальные прослойки общества.

— Эта история тянется уже больше года. Против неё выступали Венгрия, Польша, Румыния, российский МИД, но тщетно. Я думаю, чисто теоретически под страны Евросоюза они прогнутся, как это уже ранее делали, введут норму вроде той, что "данные правила не распространяются на народы из Евросоюза", но русских они будут терроризировать до конца. Собственно, что можно ожидать от государства, построенного на русофобии? — отметил Владимир Рогов.

Подписывая такой закон, Владимир Зеленский ставит себя в сомнительное положение, полагает политолог Марат Баширов. Он может быть отменён или скорректирован через международный суд, так как параллель с тем, что делали нацисты в 1930-е годы в Германии, очевидна.

— Неясно, зачем Зеленский прибегает к такому достаточно спорному закону. Есть же процедура подачи заявления в суд, которая предполагает, что будут обращаться граждане или общественные организации, в нашем случае Украины. И вот тут может возникнуть такой сюжет, что заявление подадут люди, проживающие в Донецке или Луганске, так как Украина считает, что это её территория, и сами граждане имеют на руках украинские паспорта. И тут либо придётся отстраниться от суда, либо частично признать права этих граждан, что для нынешней Украины неприемлемо, — подчеркнул эксперт.

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Однако вполне возможно, что Зеленский опасается переговоров Путина и Байдена. Эта встреча может сказаться на его позициях, и он пытается форсированно повысить значимости украинской темы.

— Вероятность того, что после встречи Путина и Байдена свидомые патриоты будут кричать: "Байден слил!", — крайне велика. Чтобы не допустить конструктивной повестки и решения вопроса по Украине, он пытается повысить градус и если не оттянуть встречу, то как минимум изменить условия грядущих переговоров, — добавил Владимир Рогов.