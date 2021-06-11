16 июня должна состояться первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве на вилле "Ла Гранж". Ввиду непростых отношений между странами спектр тем, которые они могут обсудить, крайне велик. Это и вопросы, посвящённые экономике, военному противостоянию НАТО и России, газопроводу "Северный поток — 2", а также проблемы из международной повестки, такие как война в Сирии или гражданский конфликт на Украине.

По мере приближения саммита глав государств западная пресса и её читатели начинают всё сильнее переживать, что Байден окажется не на высоте, сдаст позиции. Первым выразил "поддержку" Джозефу Байдену бывший президент США Дональд Трамп, опубликовавший дерзкое письмо, которое задало тон для сегодняшних мировых публикаций. — Удачи Байдену с президентом Путиным — не засни посреди встречи и не забудь передать Путину мой горячий привет, — написал Трамп.

Американский журнал Wall Street Journal в авторской статье сенатора Роба Портмана попытался дать президенту США ряд "ценных советов". По его мнению, Джозеф Байден должен все силы сосредоточить на поддержке бывших республик СССР — Грузии и Украины, а также усложнить жизнь Белоруссии.

— Господин Байден должен и далее призывать к немедленному освобождению Протасевича и Сапеги, ясно дать понять, что их задержание является незаконным и аморальным, а также заявить о решительной поддержке лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, — пишет Портман.

Фото © Getty Images

Но, несмотря на бравурный настрой, в комментариях к статье читатели скорее согласились с тем, что такая демагогия вряд ли сможет хоть как-то поколебать позиции Путина. — Путин играет в шахматы, а Байден — в шашки, — пишет пользователь Marjoy Smith.



— Я сомневаюсь, что Байден может играть в шашки без советников, которые ему делают подсказки на ухо, — отвечает Robert Hutchings.

Другая статья Wall Street Journal — "Американский энергетический подарок диктаторам" — указывает, что ситуация у Байдена тяжёлая.



Статья опубликована как редакционная, в ней утверждается, что действующий президент США не может сдерживать ни Владимира Путина, ни другие страны и что Байден — просто вредитель, который уничтожает американскую энергетическую отрасль.

— Владимир Путин злорадствует, зная, что российский газопровод "Северный поток — 2" в Германию скоро будет завершён, поскольку Байден отказался накладывать санкции на российские компании, управляющие проектом. Но он же, чтобы расстроить Канаду, запросто уничтожил трубопровод Keystone XL. Очевидно, что Байден хочет ограничить развитие энергетики в Северной Америке. В это же время Россия использует свои природные ресурсы для стратегической выгоды, — пишет издание.

Журнал The National Interest тоже выпустил статью-подсказку "Как Байдену и союзникам США следует давить санкциями Россию". В этой статье журналисты Фрэнсис Шин и Сара Мартин рассуждают о том, что Байдену следует не забывать о том, что русские вмешались в выборы в США 2020 года. При этом своих сил для борьбы с Россией у США недостаточно и им нужно подключать к борьбе саттелитов.

Фото © ТАСС / Andrew Harrer - Pool Via Cnp

— Администрация Байдена также должна требовать, чтобы союзники сформулировали собственный пакет санкций, схожий с тем, который есть у Соединённых Штатов. Сегодня США нужно требовать, чтобы они воспроизводили американский "закон Магнитского". Это важно и потому, что администрация Байдена уже сказала, что данный пакет мер может быть применён к России в случае, если Навальный умрёт во время отбывания тюремного срока, — говорят авторы.

Газета Newsweek в свою очередь просит Байдена побеспокоиться о статусе "иностранного агента", которым теперь в России отмечают СМИ, работающие на западные средства. Издание тревожится, что, имея такой статус, радиостанции "Свобода" будет очень непросто работать на территории России.

— В худшем случае "Радио Свобода" будет полностью вытеснено из России, а надёжный, объективный источник информации будет подавлен. Чтобы этого не произошло, Байдену необходимо сделать свободу СМИ главной проблемой в своём диалоге с Путиным. Он может разрешить эту проблему, дав сигнал о том, что его администрация готова инвестировать значительные деньги и технологии, чтобы гарантировать, чтобы "Радио Свобода" и другие независимые СМИ продолжали свою работу, — указывает журнал.

Несмотря на то что вся статья выдержана в нравоучительно-позитивной стилистике, комментарии пользователей под ней скорее говорят о том, что такая пропаганда уже не действует. — Джо не помнит, где он и в какой день он встречается с Владом. Джо уже сделал Владу лучший из возможных подарков, когда дал согласие на подачу российского газа через "Северный поток — 2" в Европу, таким образом отдав все евро во власть российского газа. Зачем теперь беспокоиться о НАТО? Благодаря Джо Россия держит Европу в заложниках энергоносителей, — говорит пользователь под ником Hondo10.

Телеканал Fox News опубликовал заявление Байдена о России и переговорах с Путиным на встрече с американскими и британскими военнослужащими. Речь президента США вышла вполне дипломатичной. — Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Наши две страны разделяют невероятные обязанности, в том числе обеспечение стратегической стабильности и соблюдение соглашений о контроле над вооружениями, — сказал Байден.

Фото © ТАСС / Andrew Harrer - Pool Via Cnp

Несмотря на протокольный, предельно дипломатичный формат, подписчики издания не выразили оптимизма в отношении действующего президента США. Вместо слов реальной поддержки или желания как-то обсудить возможности, они обругали "Сонного Джо". — Я надеюсь, Путин вышибет Байдену мозги, — пишет пользователь Judgment.



— Я думаю, русские усвоили урок и никогда не поверят ни единому слову администрации США, особенно этому самозванцу и его банде, — говорит человек с ником JoshuaV.

Как полагает политолог Марат Баширов, в данном случае необходимо учитывать тот факт, что речь комментаторов относится не столько к Путину, сколько к Байдену и внутренней американской политике в целом, так как большинству американцев — внешняя безразлична. То, что мы сейчас все читаем, это прежде всего претензии со стороны условных трампистов, консерваторов, которые продолжают борьбу с демократами.

— Это далеко не реальная оценка того, что будет происходить на этом саммите. На самом деле главам государств предстоит провести серьёзные протокольные встречи, будет участвовать большое количество людей, переводчики, советники, референты. Даже если встреча идёт один на один, то и там есть огромное количество технического персонала. Трамп готовится к своим выборам, хочет пройти в сенат или нижнюю палату конгресса, у Байдена — другие обязанности. Всё это бурление нужно рассматривать только как часть американской внутриполитической борьбы, — отметил эксперт.