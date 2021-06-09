Почему в претензии прокуратуры к штабам Навального и ФБК фигурирует экстремизм

Московский городской суд 9 июня провёл первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального".

По мнению сотрудников прокуратуры, вышеуказанные организации заняты, прежде всего, созданием таких условий, в которых будет дестабилизирована социальная и общественно-политическая жизнь страны, другими словами — подготовкой государственного переворота.

— Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", — объясняет сайт Генеральной прокуратуры.

Чтобы понять, на основании чего именно прокуратура просит суд признать структуры Алексея Навального экстремистскими, необходимо рассмотреть их ценности, принцип подбора аудитории, а также конечные цели. Поскольку организациям дана характеристика "лидерского типа", то есть заострённая на личности руководителя, то правильным будет начать именно с него.

Становление Навального

Фото © ТАСС / Филипп Киреев

Алексей Навальный свою карьеру начал в 2000-е годы на позициях "русского националиста". С 2007-го по 2011-й он активно посещал "Русские марши", митинг "Хватит кормить Кавказ" и подобные мероприятия. В 2013 году, уже после того, как перекрасился в либерала, на радиостанции "Эхо Москвы" он с теплотой вспоминал то время.

— Я по-прежнему поддерживаю "Русский марш" как идею и как мероприятие, готов помогать информационно или ещё как-то, но в новой ситуации сам участвовать не могу, — сказал Навальный.

На сегодняшний день публикация о "Русском марше" предусмотрительно удалена. Впрочем, абсолютно аналогичные признания он делал и в других изданиях. Так, в 2011 году в интервью шведской газете "Сюдсвенскан" (Sydsvenskan) он подчеркнул, что является русским националистом и не видит в этом ничего плохого. Учитывая, что большое количество сторонников "Русского марша" являлись приверженцами не просто националистических, но и откровенно неонацистских убеждений, неудивительно, что Алексей Навальный, походя, не сомневаясь в сказанном, оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Это можно было бы списать на случайность, но поведение Навального в суде, где он, не стесняясь, продолжил унижать ветерана и его родственников, свидетельствует об обратном.

Беспредел последователей

Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

В схожем ключе действуют и его сторонники. Ключевым фактором в их отношении к России является осмеяние, порицание любых инициатив, поддерживаемых абсолютным большинством граждан. Так, например, известный оппозиционер Гарри Каспаров назвал Победу в Великой Отечественной войне "проклятьем" для России. По его мнению, будущее для нашей страны может наступить только в том случае, если мы откажемся от своего прошлого. Другой единомышленник Навального Евгений Чичваркин обругал "Бессмертный полк", сказав, что последний закончится "Бессмертным бараком".

Ещё один сторонник ФБК и известный писатель Дмитрий Быков посчитал Великую Отечественную войну "российской гражданской войной сороковых годов", а также сообщил о намерении героизировать генерала-предателя Власова.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

— Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю всё возможное, чтобы написать эту книгу, — заявил Дмитрий Быков на "Дилетантских чтениях" 25 декабря 2018 года.

Разумеется, в подобном замечены и молодые сторонники Навального. Наиболее резонансным стал случай, когда подросток, затеяв спор с родным дедом, улучив момент, весело и задорно помочился на него.

Общий контекст отношения к своей Родине, заданный действиями и высказываниями Навального, сказывается на действиях организаций, созданных им, и его сторонниках, которые вслед за своим лидером обругали ветерана, подавшего в суд на оппозиционера. А некоторые дошли до того, что начали загружать на сайт "Бессмертного полка" фотографии нацистских преступников. По этим фактам Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Стоит отметить, что у единомышленников ФБК смерть сопредседателя движения "Бессмертный полк" Василия Ланового вызвала восторг. Комментируя новость о его кончине, они называли народного артиста не иначе как "фашистюгой, который прекрасно у кормушки провёл время". Аккаунт "Наша Канада", поддерживающий протесты в России, заявил, что Лановому следовало бы умереть 20 лет назад. Сторонник Навального Максим Миронов прокомментировал смерть Ланового, представив твит от 28 января, в котором актёра назвали холуём и уголовником.

Таким образом, единомышленники Навального были сплочены благодаря не только общим ценностям и устремлениям, но и общей ненависти к власти, государственным структурам. Они призывали к физической расправе над своими оппонентами, предлагая начать с сотрудников правоохранительных органов.

Угрозы внесудебной расправы

После неудачной попытки организовать беспорядки в центре Москвы в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Telegram заработал интернет-проект "Сканер". Задачей этого ресурса стал сбор любой информации о сотрудниках полиции и Росгвардии, которые выполняли свой профессиональный долг на несогласованных акциях протеста. "Сканер" стал копией украинского сайта "Миротворец". Второй раз запустить этот ресурс пробовали, попытавшись открыть проект "Каратели России" весной 2021 года.

Кроме того, сторонники Навального не ограничились глумлением над законом и историей, в Сети начались угрозы в адрес полицейских и ОМОНа. Наиболее резонансным стал случай с жителем Подмосковья Владиславом Синицей, скрывавшимся под псевдонимом Макс Стеклов, который угрожал сотрудникам полиции тем, что сделает снаф-видео (видео реального убийства) с их детьми. За эту инициативу суд приговорил Синицу к пяти годам заключения.

В похожих преступлениях были замечены и члены ФБК. Так, Георгий Албуров 20 апреля 2020 года разместил пост, где назвал сотрудников правоохранительных органов ублюдками, призвав найти их и судить.

Лидеры структур Навального были также замечены в призывах к массовым репрессиям в отношении власти. В том числе ими создавались чёрные списки, куда помещались данные людей, которых "без решения суда следовало незамедлительно уволить", "посадить в тюрьму" или вовсе "казнить".

Так, в 2011 году Леонид Волков предлагал вешать и пытать депутатов Свердловской областной думы, 2 ноября 2012 года Георгий Албуров назвал люстрацию и расстрелы одним из способов быстрого достижения перемен. В 2016 году Алексей Навальный объявил о создании проекта "Чёрный блокнот", который представляет из себя публичный список, куда Навальным и другими сотрудниками ФБК поимённо вносятся лица, которых они хотят привлекать к уголовной ответственности. Он же в 2017 году высказался о судьях и прокурорах: "Никого из них не надо люстрировать… Может, в расход, а может, на перековку". А бывший кандидат в депутаты Московской городской думы Владимир Милов на митинге на Трубной площади призвал "отрубать сучьи головы". Вкупе со всем этим "Штабы Навального" регулярно призывали к несанкционированным митингам, акциям протеста и другим незаконным действиям.

Заграничный опыт

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Критиковать власть, искать её ошибки, просчёты или нарушения — законное право любого свободного гражданина. В случае с ФБК и прочими ситуация отличается тем, что под видом благородной борьбы за "прекрасную Россию будущего" их сторонники на западные гранты расшатывали государственный строй, раз за разом пытаясь устроить коллапс системы. Об этом более чем красноречиво сказал и сам Алексей Навальный: "Такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно даже насильственный образом".

Напомним, как расправляются с теми, кто нарушает закон и устраивает беспорядки в светоче демократии — США. Стоило сторонникам Дональда Трампа и представителям движения QAnon 6 января 2021 года учинить беспорядки в здании Капитолия, когда они прорвались через полицейские заграждения и заняли основные помещения и залы Конгресса США, американская система отреагировала незамедлительно. На текущий момент заведено 410 уголовных дел, фигурантам которых может грозить до 25 лет заключения. Прокуроры обещают открыть ещё более 100 уголовных дел, таким образом увеличив количество обвиняемых до полутысячи. При этом американские медиа не стесняются называть этих людей "внутренними террористами", хотя такого понятия в уголовном праве Соединённых Штатов нет.

Почему организации Навального обвинены в экстремизме

За достаточно долгий период их деятельности, был сформирован состав участников, крайне неуважительно относившихся к своей стране. Презрение, граничившее с ненавистью, стало цементирующим раствором для структур оппозиционера, вытравив из них всё созидательное. Как только контингент этих организаций превратился в устойчивый монолит русофобов, лидеры ФБК начали "раскачивать лодку", сначала незаметно, а потом всё сильнее. При этом, чтобы не сбавлять темп, пропаганда была смещена в сторону наиболее юной аудитории, которая в силу возраста не могла знать о том, что совершали и говорили эти люди ранее.

— По своей сути это экстремистские организации. Вы когда-нибудь слышали от них конструктивную критику? Я нет. Они спекулируют на том, что в любом обществе есть проблемы, указывает на которые, как правило, оппозиция, обращая внимание общества. Но действовать она должна в рамках действующего законодательства, а в случае с ФБК и другими структурами можно сказать, что люди пытаются разрушить государство, не предлагая путей решения, ответов на поставленные вопросы, их главный аргумент — насильственная смена власти. Ради своей выгоды они искажают действительность, то есть ведут подрывную деятельность. Законодательно это трактуется как экстремизм, — сказал политолог Марат Баширов.

В итоге под прикрытием борьбы с коррупцией была сформирована структура, смыслом которой стала борьба с российской государственной властью, а методы её находились далеко за пределами установленного правового поля. В силу сложившихся обстоятельств бороться иначе, чем выходя за рамки, Алексей Навальный и его сторонники не могут, поэтому используют запрещённые приёмы, оскорбляя ветеранов, созывая на митинги несовершеннолетних и так далее. Собственно, именно об этом и говорит прокуратура, характеризуя деятельность данных организаций, когда просит признать их экстремистскими.