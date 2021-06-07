Российской оппозиции грозит бедность и ревизия: Почему Гудков-младший сбежал из России

Бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков 6 июня сообщил, что покинул страну и “подъезжает к Киеву”. Оппозиционный политик отметил, что сделал это из-за “фейкового уголовного дела”. Как известно, Украина — это перевалочный пункт, в дальнейшем оппозиционер должен прибыть в Болгарию, где уже проживает его отец Геннадий.

— Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева). Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудковым «любым способом». Считаю, что высосанное из пальца «Дело о подвале» было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования... — написал в своём Facebook оппозиционер.

Однако списывать уголовное дело только на политику - старый путь наших "борцов за правду", который себя уже изжил. Юрист Илья Ремесло отметил, что причина разбирательства кроется в сомнительной коммерческой деятельности, которой занимался Гудков младший. На данный момент беглецу ещё не предъявили никакого обвинения, он находится в статусе подозреваемого, более того, ему даже меру пресечения свободы не выбрали, фактически он бежал, не дождавшись каких-либо формальных действий.

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— Это статья 165 УК РФ — “Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием”, по ней можно получить до пяти лет лишения свободы, и это серьёзно. Задолженность сформировалась еще в 2018 году, она была взыскана по суду с фирмы “Сектор-2А”, принадлежащей тётке Дмитрия Гудкова. Ответчик против самой задолженности не возражала, но и не оплатила. В результате, департамент по недвижимости попытался подать иск о банкротстве фирмы, как и положено, в гражданском порядке. Но суд отказал в удовлетворении этого иска, так как у фирмы ничего не было: ни счетов, ни собственности - на профессиональном сленге такие фирмы называют “помойками”. Поэтому взыскателям не осталось ничего другого, как взимать в уголовном порядке, так как ущерб был нанесён большой. Совокупность факторов - заключение договора, использование ресурсов — произошла, а вот платить за них изначально никто не собирался, поэтому он и покинул страну, догадываясь о последствиях, — подчеркнул эксперт.

Стоит напомнить, что аналогично судьба сложилась и у его отца - Геннадия Гудкова, которому тоже пришлось уехать из России по схожим причинам. — Гудков-старший в лучшие годы заведовал коллекторским бизнесом, а это деятельность, связанная с вымогательствами и угрозами жизни и здоровья людей. Собственно, Гудков старший прекрасно знает, что следователь его заждался, и поэтому про отсутствие демократии в России говорит с болгарского берега, — отметил публицист Александр Роджерс. — Теперь и сын подался в бега, осядет и начнет вещать, какая Россия неправильная страна. При этом, как обычно при выезде из России, финансирование его карьеры западом прекратится, и ему придётся найти какую-нибудь нормальную профессию. Он же не самостоятельный политик, его продвинул папа, который оппозиционером-то стал только после того, как его лишили коллекторского агентства и дело запахло тюремным сроком.

Дмитрий Гудков выпадет из российского информационного поля и не сможет заниматься политтической деятельностью, считает политолог Марат Баширов. По его мнению, для такого рода эмигрантов некое “хуление” России — это одно из условий их проживания в чужих странах.

— Как только человек уезжает из России - вес его слова резко мельчает. Судьба таких оппозиционеров короткая и печальная, их достаточно быстро разменивают на более сильные фигуры, лишают поддержки и фондирования. Мы же знаем, что Михаил Ходорковский всю свою деятельность оплачивает своими деньгами, ему средств для “борьбы” с путинским режимом не выделяют, — сказал эксперт.

Такие люди, как Дмитрий Гудков, находятся на особом положении только внутри России, за её пределами они моментально превращаются в русскую эмиграцию, жизнь которой сильно отличается от прежнего положения. Как полагает политолог Алексей Мартынов, Уголовный кодекс одинаково действует для всех и исключений для “политиков либерального толка” в нём нет.

— Захочет Гудков уехать - скатертью дорога, свободный человек в свободной стране. Станет ещё одним позабытым “героем”, как Илья Пономарёв, например. Раньше почему-то у нас власть как-то странно либеральничала, прощала много криминальных проделок тому же Навальному, но так-то у нас закон един для всех. Этот принцип сейчас и сработал. В принципе, с Гудковым ничего страшного не произошло, ну посидел пару дней, так ведь отпустили же. Да, это накладывается на его скандальную политическую деятельность, но это значения не имеет, если виноват перед законом — должен отвечать, — сказал Мартынов.