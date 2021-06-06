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Рогозин жёстко раскритиковал Маска за планы "бегства" на Марс

По словам главы "Роскосмоса", в настоящее время главная задача — "оставить детям чистую природу и благоприятную планету".

6 июня, 20:41
<p>Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Специалисты "Роскосмоса" в ближайшие годы начнут разработку космической системы экологического мониторинга. Об этом генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил в своём телеграм-канале, попутно раскритиковав главу SpaceX Илона Маска за его призывы двигаться на Луну и Марс.

"По моему поручению специалисты уже приступили к созданию дизайна космических аппаратов, способных засекать опасные действия против экологии, в том числе углеродные выбросы", отметил Рогозин.

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По словам главы "Роскосмоса", в настоящее время главная задача — "оставить детям чистую природу и благоприятную планету, а не искать пути для бегства избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете".

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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