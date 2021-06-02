Что такое DEIMOS

30 мая Илон Маск впервые опубликовал снимки морского космодрома Deimos. С помощью морской пусковой платформы компания SpaceX может избавиться почти от всех проблем, связанных с арендой земли и непредвиденными расходами. Всё дело в том, что все космодромы компания Илона Маска арендует. Точную затрат не раскрывается, но только за пуски с территории военно-воздушной базы Вандерберг в Калифорнии приходится платить примерно по 75 млн долларов в год. Помимо Калифорнии SpaceX арендует стартовую площадку на мысе Каннаверал во Флориде. За цех по сборке ракет и всю инфраструктуру бухгалтеры Илона Маска перечисляют NASA ещё примерно 90 млн долларов каждый год.

Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7 — Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2021

После того как у компании появится платформа Deimos, часть этих расходов можно будет сразу сократить — для морского космодрома, переделанного из нефтяной платформы, не нужна земля и сложная инфраструктура. Прицепил "поплавок" с ракетой к кораблю, вывез в открытый океан — и запускай сколько влезет. А вот с посадкой пока сложновато — возвращаться ракетам придется на космодром, где их будут обслуживать после запуска. Но в перспективе цель морской платформы SpaceX понятна — сократить издержки и удешевить пуски. И это очень плохая новость для российских ракетостроителей и отрасли в целом.

"Морской старт"

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Космодром на воде российские специалисты построили пополам с американцами из Boeing ещё в 90-х. Поначалу проект был коммерчески успешным и приносил деньги — всего с 1999 по 2014 год с него запустили 36 ракет. Не бог весть какой результат, но после банкротства в 2009 году и реорганизации, по итогам которой ведущую роль в проекте получила российская РКК "Энергия", возможность окупаемости проекта доказать всё-таки удалось. Однако в 2014 году сотрудничество было приостановлено, а в 2019 году "Морской старт" продали в Россию. Ещё через год комплекс перевезли из порта Лонг-Бич в Калифорнии на Славянский судоремонтный завод в Приморье... И на этом боевые подвиги плавучего космодрома были завершены.

Последний известный владелец "Морского старта" в России — частная космическая компания S7 Space. По слухам, комплекс был приобретён компанией под экспортные контракты на выведение спутников и другой полезной нагрузки. Но создать приличную замену украинской ракете "Зенит", которая стартовала с комплекса, пока он находился в США, не удалось. Предполагалось, что альтернативой украинским ракетам может стать многоразовый "Союз". 19 сентября 2020 года, центр разработок группы компаний S7 сообщал, что ещё с 2019 года ведутся работы по созданию лёгкой двухступенчатой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью.

Кто кого?

Первый пуск с космодрома Deimos запланирован на 2022 год. Для Илона Маска и SpaceX это событие — вопрос выживания компании, которая может разом, по-гагарински, первой выйти на новый, недоступный прежде уровень развития космических технологий. Для технологического рывка всё давно готово — три типа ракет (Falcon 9, Falcon Heavy, Starship), пусковая платформа и никаких проблем с санкциями.

Положение российского "Морского старта" определить сложно. Во-первых, непонятна степень технической готовности комплекса. С командного судна и платформы перед отправкой в Россию сняли всё важное оборудование, поэтому его придётся либо покупать, либо создавать своими силами. Во-вторых, под "Морской старт" до сих пор нет ракеты. С её созданием S7 обещали помочь, но космическая промышленность страны никакого решения до сих пор так и не предложила.

Проблески надежды появились в мае 2020 года, когда генеральный директор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков заявил о проектировании ракеты-носителя с разгонным блоком "Фрегат-СБУ". Первые пуски этой ракеты на платформе "Морского старта" можно провести уже в 2025 году, но, зная любовь российских ракетостроителей к переносам сроков, надеяться на такой исход пока не стоит.

Выхода нет

Последняя, но стратегическая проблема "Морского старта" — это отсутствие крупного внешнего заказа, который помог бы хотя бы частично вернуть инвестиции в проект. Создание комплекса и его обслуживание в первые пять лет может потребовать примерно 200 млн долларов. Получить такие деньги можно и за счёт государства, но вкладываться в сомнительные космические авантюры ни у кого желания нет. Окупиться "Морской старт" может только в том случае, если под него найдут крупного заказчика извне. Такой у "Роскосмоса" уже есть — это британская компания OneWeb, спутники которой летают с Восточного и ещё двух космодромов на российских ракетах.

Спутники SpaceX и OneWeb на орбите Земли. Фото © satellitemap.space