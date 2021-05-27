20 лет форы

Если зайти на ютуб-канал американской компании SpaceX, то можно увидеть ролик с названием "Как не посадить ракетный ускоритель". В нём смеются над тем, какими неуклюжими были их ракеты, и показывают красочные видео с взрывами первых прототипов. Теперь космическая компания, выросшая из небольшого стартапа, получает за каждый пуск по 60 с лишним миллионов долларов (а от военных ещё больше). За 20 лет детище Илона Маска проделало большой путь, в котором было всё — и взлёты, и падения, взрывы ракет и промахи мимо морской платформы, и зубоскальство критиков.

Помните эти знаменитые фразы "Вот когда начнут постоянно летать, тогда и поговорим" или "Вот когда первый раз на МКС слетают, тогда и поговорим" в социальных сетях? Все эти шутки, особенно от российских ракетостроителей, называвших Маска "дилетантом, который ничего не понимает в серьёзных космических делах", видимо, записывались в специальной тетрадке, и сейчас имена старых врагов после накопления капитала постепенно начинают вспоминать. За 20 лет (на самом деле меньше, ведь коммерческие пуски начали проводить не сразу) ракеты SpaceX налетали ничтожно мало — всего-то 119 пусков.

Но за это же время компания обзавелась приличным бэкграундом — SpaceX отсудила у Пентагона кусок космического пирога, после поглощения которого бывший стартап разросся до корпорации, а уже в 2017 году, всего через семь лет после запуска первой ракеты, Илон Маск забрал под свою фирму 45% мирового рынка пусковых услуг.

"Стреляй, сержант, я уже не жилец"

Но каким бы крутым бизнесменом он ни был и сколько бы миллиардов ни зарабатывала его компания, о свободном рынке и какой-то там демократии и свободе выбора никто и никогда не мечтает. Как только на горизонте его перспективного проекта Starlink замаячили конкуренты из OneWeb, стало очевидно, что создавать себе противника, да ещё и отправлять в космос на своих ракетах (пусть и за деньги) SpaceX никогда не станет. Единственным вменяемым решением для британской компании (и, кстати, не напрямую) стали российские ракеты — в их головных обтекателях спутники OneWeb регулярно отправляются в космос. Ближайший рейс с космодрома Восточный как раз должен был состояться 27 мая, но его перенесли на сутки.

Бывший сотрудник Dauria Aerospace, популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что оба пуска для "Роскосмоса" и SpaceX рядовые, но с некоторыми отличиями.

SpaceX сотый пуск без аварий проводит для себя. Они выводят на орбиту спутники Starlink. Для "Роскосмоса" пуск с Восточного — это внешний заказ. Российские ракеты для OneWeb пять лет назад оказались привлекательны по цене и условиям, поэтому сейчас наши и британцы "дружат против Маска" Виталий Егоров Бывший сотрудник Dauria Aerospace

Достойного конкурента российским ракетам пока нет ни у одной из развивающихся стран — Индия и Китай до сих пор разгребают последствия пандемии коронавируса, покоряют Луну и отправляют роверы на Марс, словом, занимаются чем угодно, но не зарабатыванием денег на космических пусках. С одной стороны — это хорошо. Чем меньше конкуренция, тем быстрее потенциальные заказчики найдут телефоны головного офиса "Роскосмоса".

С другой — отсутствие конкуренции создаёт иллюзию бесконечной сытой жизни, которая опасна не меньше, чем надпись "Гептил" перед лицом техника на пусковой площадке. До синдрома "условного живого сержанта" российская космонавтика, вопреки всем прогнозам, не дошла и, скорее всего, уже не дойдёт. Когда "батут" Илона Маска заработал, стало очевидно, что без прорывных решений как по технике, так и по цене уже не обойтись, шестерёнки в огромном "Роскосмосе" завертелись со страшной силой.

"Звёздный батут"

Для напряжённой работы и спешки, с которой "Роскосмос" разрабатывает новые технологии, есть причина. Falcon 9 Илона Маска уже машет "Роскосмосу" решётчатыми рулями в зеркале заднего вида. И это не фигура речи, а реальный факт: под пуск с космодрома Восточный Илон Маск приготовил свой подарок — сотый подряд запуск ракеты Falcon 9. Историк космонавтики Антон Первушин отмечает, что этим рекордом американская компания упрочит свои позиции на рынке пусковых услуг, но есть и пара особенностей.

Сотый запуск без аварий — это в некоторой степени знак качества, который будут видеть все потенциальные клиенты. Но важно понимать, что набрать такой опыт в обычной конкурентной среде было бы сложно. Илону Маску активно помогает NASA, Пентагон, его ракеты используются часто, и желающих действительно много, но это совсем не значит, что российские ракеты какие-то плохие, ненадёжные или в них нет технологий, которые гарантируют доставку груза на орбиту. Хороший тому пример — последние два с половиной года, которые "Роскосмос" отработал без единой аварии. Такой результат, как у нас, — это демонстрация безупречной надёжности Антон Первушин Историк космонавтики

Но, с другой стороны, SpaceX не играет с "Роскосмосом" в честную игру. Да, российское космическое агентство сейчас поправляет свои позиции по всем направлениям — контракт на запуски OneWeb — ещё одно подтверждение привлекательности российских технологий, создаётся многоразовая ракета, активно дорабатываются одноразовые ракеты "Союз", привлекательную экономику которых удалось сохранить и улучшить. Но есть одно но, которое мешает "Роскосмосу" полноценно конкурировать со SpaceX. Это санкции.

Если их ввести против отдельно взятого предприятия, то это можно пережить. Но если запугать партнёров России и начать их шантажировать, как США делают это с Турцией, которую за покупку С-400 уже лишили истребителей пятого поколения F-35, то в страхе некоторые заказчики сами могут рухнуть в объятия Илона Маска. Он, хоть и публично признаёт успехи российской космонавтики, наверняка спит и видит, как бы прибрать к рукам все космические услуги и похоронить российские ракеты.

Тут я согласен с Рогозиным. В условиях санкций крыть нам просто нечем. Потому что какие бы новые варианты мы ни предлагали, какие бы новые технологии ни продвигали, мы не можем обеспечить гарантию того, что заказчик не подпадёт под санкции вместе с нами. Поэтому надо развивать собственные национальные проекты и космический туризм Антон Первушин Историк космонавтики