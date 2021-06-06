Нападающий сборной Канады Манджапане признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею
На турнире форвард провёл семь матчей, в которых набрал 11 очков (7 голов и 4 результативные передачи).
Эндрю Манджапане (слева). Фото © ТАСС / Федосенко Наталия
Форвард сборной Канады Эндрю Манджапане признан самым ценным игроком завершившегося в Риге чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.
Отметим, что канадский нападающий, выступающий в НХЛ за "Калгари", провёл на мировом первенстве семь матчей, в которых набрал 11 очков (7 голов и 4 результативные передачи). По числу заброшенных шайб он разделил первое место с британцем Лиамом Кирком. Лучшим бомбардиром чемпионата стал другой канадский нападающий — Коннор Браун (16 очков, 2 + 14).
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Лучшим вратарём турнира признан Кэлвин Питерсен из США, лучшим защитником — Мориц Зайдер (Германия), лучшим нападающим — Петер Цегларик (Словакия). В символическую сборную вошли вратарь Юхо Олкинуора (Финляндия), защитники Корбиниан Хольцер и Мейер Зайдер (оба — Германия), нападающие Эндрю Манджапане, Конор Гарленд (США) и Лиам Кирк.
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Напомним, сборная Канады стала победителем чемпионата мира по хоккею. В финале турнира "кленовые листья" в овертайме обыграли команду Финляндии со счётом 3:2. Таким образом, канадцы стали 27-кратными чемпионами мира. По этому показателю они повторили рекорд, установленный отечественными хоккеистами (сборными СССР и России). Бронзовые медали мирового первенства в этот раз завоевали американцы. В матче за третье место они разгромили сборную Германии со счётом 6:1.
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