Нападающий сборной Канады Манджапане признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею

Форвард сборной Канады Эндрю Манджапане признан самым ценным игроком завершившегося в Риге чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Отметим, что канадский нападающий, выступающий в НХЛ за "Калгари", провёл на мировом первенстве семь матчей, в которых набрал 11 очков (7 голов и 4 результативные передачи). По числу заброшенных шайб он разделил первое место с британцем Лиамом Кирком. Лучшим бомбардиром чемпионата стал другой канадский нападающий — Коннор Браун (16 очков, 2 + 14).

Лучшим вратарём турнира признан Кэлвин Питерсен из США, лучшим защитником — Мориц Зайдер (Германия), лучшим нападающим — Петер Цегларик (Словакия). В символическую сборную вошли вратарь Юхо Олкинуора (Финляндия), защитники Корбиниан Хольцер и Мейер Зайдер (оба — Германия), нападающие Эндрю Манджапане, Конор Гарленд (США) и Лиам Кирк.