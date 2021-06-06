НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Нападающий сборной Канады Манджапане признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею

На турнире форвард провёл семь матчей, в которых набрал 11 очков (7 голов и 4 результативные передачи).

6 июня, 20:49
<p>Эндрю Манджапане (слева). Фото © ТАСС / Федосенко Наталия</p>

Эндрю Манджапане (слева). Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Форвард сборной Канады Эндрю Манджапане признан самым ценным игроком завершившегося в Риге чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Отметим, что канадский нападающий, выступающий в НХЛ за "Калгари", провёл на мировом первенстве семь матчей, в которых набрал 11 очков (7 голов и 4 результативные передачи). По числу заброшенных шайб он разделил первое место с британцем Лиамом Кирком. Лучшим бомбардиром чемпионата стал другой канадский нападающий — Коннор Браун (16 очков, 2 + 14).

"Понимают свою ответственность": В Федерации хоккея прокомментировали вылет сборной с чемпионата мира

"Понимают свою ответственность": В Федерации хоккея прокомментировали вылет сборной с чемпионата мира

Лучшим вратарём турнира признан Кэлвин Питерсен из США, лучшим защитником — Мориц Зайдер (Германия), лучшим нападающим — Петер Цегларик (Словакия). В символическую сборную вошли вратарь Юхо Олкинуора (Финляндия), защитники Корбиниан Хольцер и Мейер Зайдер (оба — Германия), нападающие Эндрю Манджапане, Конор Гарленд (США) и Лиам Кирк.

"Надо делать выводы": Чернышенко заявил, что сборная России по хоккею хорошо играла в матче с Канадой

"Надо делать выводы": Чернышенко заявил, что сборная России по хоккею хорошо играла в матче с Канадой

Напомним, сборная Канады стала победителем чемпионата мира по хоккею. В финале турнира "кленовые листья" в овертайме обыграли команду Финляндии со счётом 3:2. Таким образом, канадцы стали 27-кратными чемпионами мира. По этому показателю они повторили рекорд, установленный отечественными хоккеистами (сборными СССР и России). Бронзовые медали мирового первенства в этот раз завоевали американцы. В матче за третье место они разгромили сборную Германии со счётом 6:1.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Германия выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу, обыграв в финале Португалию

вчера в 22:19

Хоккеист сборной Казахстана перешёл в ЦСКА

сегодня в 12:06

УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине выпадет играть в Санкт-Петербурге

сегодня в 14:06

"Архитектура будет открытой": Рогозин раскрыл подробности разработки отечественной космической станции

сегодня в 15:17

Продавцы поверили в призраков, увидев, как коробка с вином упала на пол без видимых на то причин

сегодня в 15:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1