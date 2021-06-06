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Гудков рассказал, куда отправится после Украины

По словам экс-депутата Госдумы, там находятся его родители.

6 июня, 21:48
<p>Дмитрий Гудков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Дмитрий Гудков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, уехавший из России на Украину, планирует доехать из Киева до Варны, где находятся его родители, об этом он рассказал РИА "Новости".

"Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже", — сообщил Гудков.

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Напомним, ранее Гудков заявил, что уехал из России на Украину, опасаясь судебного преследования. По словам экс-депутата, в рамках уголовного дела ему грозил арест. Также Гудков заявил, что не нарушал подписку о невыезде.

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Как сообщал Лайф, 1 июня полицейские провели обыск у Гудкова, а также у руководителя его штаба Виталия Венедиктова и экс-главы признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Александра Соловьёва. Позже стало известно, что Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды, однако затем отпустили без избрания меры пресечения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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