Гудков рассказал, куда отправится после Украины

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, уехавший из России на Украину, планирует доехать из Киева до Варны, где находятся его родители, об этом он рассказал РИА "Новости".

"Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже", — сообщил Гудков.