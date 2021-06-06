Под Ульяновском свадебные гулянья закончились массовой дракой. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В селе Лебяжье Ульяновской области произошла массовая драка. В распоряжении Лайфа появились кадры с места происшествия, на которых видны столкновения нескольких десятков человек.

Пользователи соцсетей рассказали, что масштабная потасовка случилась во время свадьбы. В драке участвовали даже женщины и дети. Предварительно, это была цыганская свадьба. Также очевидцы сообщали о стрельбе во время драки, сейчас эта информация проверяется. При этом на кадрах с места событий видно, что помимо кулаков стороны закидывали друг друга камнями и другими предметами. Кроме того, некоторые участники конфликта автомобилями пытались задавить оппонентов.

Информации о пострадавших пока нет. Известно, что на место прибыли полицейские, которые остановили побоище. Правоохранители задержали некоторых участников потасовки и доставили в отделение для разбирательства.