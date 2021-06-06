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Кидались камнями и давили на машинах: Под Ульяновском свадебные гулянья закончились массовым побоищем

В потасовке участвовали десятки человек, некоторых из них задержала полиция.

6 июня, 22:06
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Фото © LIFE

Под Ульяновском свадебные гулянья закончились массовой дракой. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В селе Лебяжье Ульяновской области произошла массовая драка. В распоряжении Лайфа появились кадры с места происшествия, на которых видны столкновения нескольких десятков человек.

Пользователи соцсетей рассказали, что масштабная потасовка случилась во время свадьбы. В драке участвовали даже женщины и дети. Предварительно, это была цыганская свадьба. Также очевидцы сообщали о стрельбе во время драки, сейчас эта информация проверяется. При этом на кадрах с места событий видно, что помимо кулаков стороны закидывали друг друга камнями и другими предметами. Кроме того, некоторые участники конфликта автомобилями пытались задавить оппонентов.

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Информации о пострадавших пока нет. Известно, что на место прибыли полицейские, которые остановили побоище. Правоохранители задержали некоторых участников потасовки и доставили в отделение для разбирательства.

Ранее Лайф рассказывал о драке с участием таксиста и пассажира на проезжей части в Петербурге. В ходе конфликта пассажир нанёс водителю транспортного средства удар в лицо, после которого тот упал. В итоге таксиста забрала скорая.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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