Германия выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу, обыграв в финале Португалию

В решающем поединке всё решил один гол, который на 49-й минуте забил Лукас Нмеча.

Сборная Германии обыграла команду Португалии в финале молодёжного (игроки не старше 21 года) чемпионата Европы по футболу. Итоговый счёт встречи — 1:0 в пользу немцев.

Финальный поединок состоялся в воскресенье, 6 июня, в словенской Любляне. Решающий гол в матче забил игрок сборной Германии Лукас Нмеча. Это произошло на 49-й минуте. Стоит отметить, что этот футболист также стал лучшим бомбардиром турнира.

Сборная Германии выиграла молодёжный чемпионат Европы в третий раз в истории. Добавим, что российская команда завершила выступление на этом турнире на групповом этапе.