Германия выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу, обыграв в финале Португалию
В решающем поединке всё решил один гол, который на 49-й минуте забил Лукас Нмеча.
Фото © Twitter / @DFB_Team_EN
Сборная Германии обыграла команду Португалии в финале молодёжного (игроки не старше 21 года) чемпионата Европы по футболу. Итоговый счёт встречи — 1:0 в пользу немцев.
Финальный поединок состоялся в воскресенье, 6 июня, в словенской Любляне. Решающий гол в матче забил игрок сборной Германии Лукас Нмеча. Это произошло на 49-й минуте. Стоит отметить, что этот футболист также стал лучшим бомбардиром турнира.
Сборная Германии выиграла молодёжный чемпионат Европы в третий раз в истории. Добавим, что российская команда завершила выступление на этом турнире на групповом этапе.
Ранее взрослая сборная России по футболу в контрольном матче обыграла сборную Болгарии со счётом 1:0. Решающий гол в концовке встречи забил с пенальти Александр Соболев. Отметим, что для подопечных Станислава Черчесова это была последняя игра перед стартом чемпионата Европы.
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