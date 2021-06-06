Российское движение школьников показало спектакль-фантазию к 222-летию со дня рождения Пушкина

Российское движение школьников (РДШ) в рамках Международного дня русского языка и празднования 222-летия со дня рождения великого поэта Александра Пушкина показало спектакль-фантазию "Чудное мгновенье". Об этом сообщается в группе РДШ во "ВКонтакте". Премьерный показ в рамках всероссийского проекта "Школьная классика" состоялся на сцене музея-заповедника "Михайловское" в Псковской области.

В постановке были задействованы коллективы школьных театров из Курска, Казани, Тулы, Самары, Тамбова, Москвы, Подмосковья, а также выпускники театрального института имени Б. Щукина.

"У нас подрастает замечательное поколение. Есть расхожее мнение, что не та нынче пошла молодёжь. Нет, очень даже та. И ребята — активисты Российского движения школьников, не словом, а делом доказывают это", — отметил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, такого формата не хватало Дню пушкинской поэзии. Глава региона подчеркнул, что теперь постановки станут неотъемлемой частью мероприятия.

"Это важно и для детей: для них это большая ответственность и серьёзный — и уже профессиональный — вызов. А для программы это будет дополнительный элемент, я уверен, один из важнейших и ярчайших", — сказал Ведерников.

Добавим, что на территории музея-заповедника "Михайловское" в этот день появилось семь тематических зон: гости могли потанцевать, порисовать, сфотографироваться в стилизованной фотозоне, прочесть стихи Пушкина. Центральной площадкой стала открытая сцена для спектакля-фантазии "Чудное мгновенье", который состоял из семи эпизодов. Каждая постановка по известному произведению великого поэта отличалась оригинальностью жанра и сценической подачей. Режиссёром спектакля выступил преподаватель театрального института имени Б. Щукина Валентин Стасюк.