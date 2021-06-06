Иностранным грузовикам и автобусам запретили выезд из России до уплаты штрафов

Зарубежные грузовики и автобусы больше не смогут выехать из России или въехать, пока владельцы не погасят штрафы. Соответствующие поправки в Федеральный закон № 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок" вступили в силу 7 июня.

Ранее задержанию на границе подлежали автобусы и грузовики, при помощи которых в России совершались административные правонарушения. Теперь же запреты расширены.

Если же водитель транспорта не успеет уплатить штрафы, то ему придётся отогнать автобус или грузовик, чтобы не создавать пробки на пункте пограничного контроля.

Такие же правила теперь действуют и для транспорта, въезжающего в Россию. На погашение штрафов даётся три часа. При этом действует одно исключение — в случае, если срок исполнения постановления о наложении административного наказания истёк.