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Иностранным грузовикам и автобусам запретили выезд из России до уплаты штрафов

Ранее задержанию на границе подлежал транспорт, при помощи которого в России совершались административные правонарушения. Теперь же запреты расширены.

6 июня, 23:25
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Зарубежные грузовики и автобусы больше не смогут выехать из России или въехать, пока владельцы не погасят штрафы. Соответствующие поправки в Федеральный закон № 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок" вступили в силу 7 июня.

Ранее задержанию на границе подлежали автобусы и грузовики, при помощи которых в России совершались административные правонарушения. Теперь же запреты расширены.

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Если же водитель транспорта не успеет уплатить штрафы, то ему придётся отогнать автобус или грузовик, чтобы не создавать пробки на пункте пограничного контроля.

Такие же правила теперь действуют и для транспорта, въезжающего в Россию. На погашение штрафов даётся три часа. При этом действует одно исключение — в случае, если срок исполнения постановления о наложении административного наказания истёк.

Ранее стало известно, что на трассе между Москвой и Петербургом впервые в России запустят беспилотное движение.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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