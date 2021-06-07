Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до саммита главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным, который намечен на 16 июня.

При этом в интервью порталу Axios лидер Незалежной отметил, что представители Байдена не общались с Киевом по поводу грядущего саммита РФ и США в Женеве.

"Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону. Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жёсткого графика это может не произойти, но выбор остаётся только за ним. Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним (Байденом. — Прим. Лайфа) и обсудить все эти детали перед встречей (Путина и Байдена. — Прим. Лайфа)", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский президент добавил, что его контакт с американским лидером "в той или иной форме" возможен.

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что Зеленский желает пообщаться с Байденом до 16 июня.