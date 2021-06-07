Вступили в силу новые требования к мигрантам для работы в России
В частности, желающие получить сертификат должны будут знать "наиболее важные факты и события российской истории".
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Граждане других государств, которые хотят получить право на работу в России, будут должны для сдачи экзамена по законам страны знать основные права и обязанности иностранцев в РФ и основные правила миграционного законодательства. Данные требования содержатся в постановлении кабмина, вступающем в силу 7 июня и прилагаемом к закону, подписанному президентом России и регулирующему правовое положение иностранцев на территории РФ.
Согласно документу, отныне все желающие получить разрешение на работу или патент должны будут в рамках экзамена по основам законодательства России знать "основные права, свободы и обязанности иностранных граждан в Российской Федерации; сроки временного пребывания лица в РФ и постановки на миграционный учёт; основные нарушения миграционных правил, за которые установлена административная ответственность".
В последнее входят такие правонарушения, как "нарушение срока временного пребывания, осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, представление ложных сведений при постановке на миграционный учёт". Кроме того, желающие трудиться в нашей стране иностранцы обязаны знать о последствиях несоблюдения миграционных правил — это нежелательность пребывания, депортация, предупреждение, штраф, административное выдворение, неразрешение въезда на территорию России.
Для тех граждан других стран, которые намерены получить разрешение на временное проживание в России, в рамках экзамена по законодательству предусмотрены следующие требования: знать основные права и свободы иностранцев в РФ, правила въезда и выезда, правила пребывания, сроки постановки на миграционный учёт, список нарушений миграционных правил, а также их последствия. Из предыдущего списка требований, обязательных для трудовых мигрантов, выделяется только необходимость знать "основания для аннулирования разрешения на временное проживание".
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Те, кто желает получить вид на жительство в нашей стране, должны будут знать "основы конституционного строя РФ; основные принципы трудового, гражданского и семейного права РФ", а также аналогичные для предыдущих категорий миграционные правила.
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