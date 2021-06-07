Использование на экзаменах специальных технических средств, например микрофонов и камер, грозит гражданам уголовными делами, об этом пишет "Коммерсант".

Ответственность за нарушение правил сдачи теоретического экзамена на права предусмотрена по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырёх лет.

Отмечается, что в этом году число подобных инцидентов на экзаменах увеличилось. Так, в одном случае мужчине диктовали правильные ответы через "специальные технические средства", закреплённые на одежде. В других находили микрофоны и камеры, закреплённые на медицинских масках и ботинках. Всех нарушителей доставили в органы внутренних дел для проверки.

Издание обращает внимание, что в Москве за весь 2020 год было зафиксировано только семь таких правонарушений, а за неполный 2021-й выявили уже 18. В других регионах схожая тенденция. Например, в Татарстане сотрудники ГИБДД с начала года поймали 80 нарушителей, которые проносили аппаратуру в одежде, причёсках, очках и наручных часах, а также имитировали травмы конечностей.