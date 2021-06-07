Нигерийские боевики сообщили о смерти лидера "Боко харам"

Такая информация появляется уже не в первый раз. В предыдущий раз об этом говорилось в конце мая.

Главарь нигерийской террористической группировки "Боко харам"* Абубакар Шекау погиб во время столкновений с противоборствующей "Западноафриканской провинцией ИГИЛ" (ISWAP)*. Об этом сообщает Reuters.

Агентство, ссылаясь на аудиозапись боевиков ISWAP, попавшую в его распоряжение, утверждает, что Шекау погиб от сдетонировавшей взрывчатки. При этом члены "Боко харам" пока не прокомментировали информацию о гибели своего лидера.

В свою очередь, агентство France-Presse сообщает, что Шекау покончил с собой после того, как противники из ISWAP преследовали его на протяжении пяти дней. Отметим, что "Западноафриканская провинция Исламского государства" в 2016 году отделилась от "Боко харам" из-за несогласия с методами Шекау.

Абубакар Шекау возглавил "Боко харам" в 2009 году после убийства основателя группировки Мохаммеда Юсуфа. Под его руководством боевики действовали особенно жестокими и агрессивными методами и убили несколько тысяч человек.

Напомним, информация о смерти главаря "Боко харам" появляется уже не в первый раз. Так, в конце мая газета Wall Street Journal со ссылкой на нигерийских чиновников и данные разведки сообщила, что он покончил с собой во время столкновения с боевиками из другого формирования. Также о его смерти говорилось в сентябре 2014 года.