Лайф публикует страшные фото с пожара под Пермью, где погибли трое детей и их дедушка
По данным МЧС, площадь возгорания в двухэтажном кирпичном доме составила 80 квадратных метров.
В распоряжении Лайфа оказались фото с места пожара в посёлке Юго-Камский Пермского края, где погибли трое детей и их 70-летний дедушка.
Трагедия произошла на улице Советской. Жертвами стали два мальчика и девочка в возрасте от шести до двенадцати лет, а также их дедушка. Пострадала и бабушка несовершеннолетних, она госпитализирована. Горел двухэтажный кирпичный дом на четыре семьи.
Также в распоряжении Лайфа оказался список погибших:
1. Попов М., 1951 г.р.
2. Аделина М., 2014 г.р.
3. Игорь П., 2009 г.р.
4. Андрей П., 2014 г.р.
По данным ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Ранее в Дагестане дети остались одни в квартире и подожгли матрас, двое из них погибли в страшном пожаре.
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