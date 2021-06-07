Лайф публикует страшные фото с пожара под Пермью, где погибли трое детей и их дедушка

В распоряжении Лайфа оказались фото с места пожара в посёлке Юго-Камский Пермского края, где погибли трое детей и их 70-летний дедушка .

Трагедия произошла на улице Советской. Жертвами стали два мальчика и девочка в возрасте от шести до двенадцати лет, а также их дедушка. Пострадала и бабушка несовершеннолетних, она госпитализирована. Горел двухэтажный кирпичный дом на четыре семьи.