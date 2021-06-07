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Лайф публикует страшные фото с пожара под Пермью, где погибли трое детей и их дедушка

По данным МЧС, площадь возгорания в двухэтажном кирпичном доме составила 80 квадратных метров.

7 июня, 02:02
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В распоряжении Лайфа оказались фото с места пожара в посёлке Юго-Камский Пермского края, где погибли трое детей и их 70-летний дедушка.

Трагедия произошла на улице Советской. Жертвами стали два мальчика и девочка в возрасте от шести до двенадцати лет, а также их дедушка. Пострадала и бабушка несовершеннолетних, она госпитализирована. Горел двухэтажный кирпичный дом на четыре семьи.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Также в распоряжении Лайфа оказался список погибших:

1. Попов М., 1951 г.р.

2. Аделина М., 2014 г.р.

3. Игорь П., 2009 г.р.

4. Андрей П., 2014 г.р.

По данным ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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