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"На кону наша независимость": Зеленский отчаянно попросил принять Украину в НАТО

Если альянс хочет видеть Незалежную в своих рядах, то нет смысла смотреть в бинокль в какое-то далёкое будущее, полагает глава государства.

7 июня, 01:44
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, так как Незалежная сейчас находится в опасности, на кону её независимость. Такое мнение выразил президент страны Владимир Зеленский.

"Я думаю, что если нас в НАТО приветствуют, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль в какое-то далёкое будущее и обсуждать. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", — заявил украинский лидер в интервью порталу Axios.

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Зеленский считает, что Украина со временем всё-таки вступит в Североатлантический альянс, однако жители Незалежной, по его словам, всё меньше в это верят.

"Я думаю, что это большая проблема", — добавил украинский президент.

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Ранее стало известно, что НАТО не ждёт Украину на саммите альянса в июне. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, во встрече предполагается участие только непосредственных членов альянса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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