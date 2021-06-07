Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, так как Незалежная сейчас находится в опасности, на кону её независимость. Такое мнение выразил президент страны Владимир Зеленский.

"Я думаю, что если нас в НАТО приветствуют, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль в какое-то далёкое будущее и обсуждать. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", — заявил украинский лидер в интервью порталу Axios.

Зеленский считает, что Украина со временем всё-таки вступит в Североатлантический альянс, однако жители Незалежной, по его словам, всё меньше в это верят.

"Я думаю, что это большая проблема", — добавил украинский президент.