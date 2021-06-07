В России могут ограничить перевозки на зарубежные курорты

Росавиация и Ростуризм намереваются закрыть лазейку для туроператоров, которые отправляют клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми не действует авиасообщение. Как пишет газета "Коммерсант", сильнее всего это ударит по компаниям, продавшим путёвки на Кипр, ведь его нет в списке доступных для россиян стран.

По данным СМИ, Ростуризм уведомил операторов о своих планах и предупредил об ответственности за ненадлежащее оказание услуг. Ранее это же сделала Росавиация. Однако официальных комментариев от ведомства пока не поступало.

Издание отмечает, что туры на Кипр начали активно продаваться с начала апреля. Ежедневно туда летало от одной до трёх тысяч россиян. Сейчас на острове может находиться от 14 до 42 тысяч российских туристов, плюс много туров продано с вылетом на ближайшие дни. Источники газеты утверждают, что до 19 июня будет проходить вывоз туристов грузопассажирскими рейсами.

Также СМИ утверждает, что решение Росавиации обусловлено многочисленными жалобами туроператоров на то, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только "конкуренты с административным ресурсом".

По мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, предупреждение Росавиации не приведёт к серьёзным последствиям для компаний.

"Регулятор не прописал конкретные меры или санкции, грозящие перевозчикам за выполнение фактически туристических чартеров под видом грузопассажирских рейсов. Возможно, теперь авиаперевозчики увеличат объём грузов, чтобы завуалировать полную загрузку салона пассажирами", — считает эксперт.