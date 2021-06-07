Мурашко объяснил, как прожить до 100, соблюдая режим 10-летнего ребёнка

Продлить жизнь до 100 лет человеку помогут здоровый образ жизни, правильный график, сбалансированный режим питания и повышенная активность. Также следует избавиться от вредных привычек. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живёт 10-летний ребёнок, — та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака... Если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни", — приводит слова министра здравоохранения РИА "Новости".

Кроме того, Мурашко призвал граждан проявлять предельную сдержанность и мудрость. Министр уточнил, что, когда люди становятся взрослыми, они думают, что им многое позволено.

"Причём чётко переходя рубеж дня рождения — 18 лет. Мы это в статистике, к сожалению, видим, особенно у мальчиков", — поведал глава Минздрава.