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Мурашко объяснил, как прожить до 100, соблюдая режим 10-летнего ребёнка

В частности, следует отказаться от употребления алкогольных напитков и табака.

7 июня, 03:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Продлить жизнь до 100 лет человеку помогут здоровый образ жизни, правильный график, сбалансированный режим питания и повышенная активность. Также следует избавиться от вредных привычек. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живёт 10-летний ребёнок, — та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака... Если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни", — приводит слова министра здравоохранения РИА "Новости".

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Кроме того, Мурашко призвал граждан проявлять предельную сдержанность и мудрость. Министр уточнил, что, когда люди становятся взрослыми, они думают, что им многое позволено.

"Причём чётко переходя рубеж дня рождения — 18 лет. Мы это в статистике, к сожалению, видим, особенно у мальчиков", — поведал глава Минздрава.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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