Близняшки отпраздновали 102-й день рождения и раскрыли секрет долголетия, который огорчит многих
По словам старушек, вся тайна в том, чтобы избегать двух популярных напитков. Как видите, им это помогло.
Сёстры Конси Маршалл и Лейла Моаг — самые старые однояйцевые близнецы Австралии. Они появились на свет в 1919-м в небольшом городке Берри на южном побережье Нового Южного Уэльса. Спустя ровно 102 года они живут всё там же, только теперь — в местном доме престарелых. Свой очередной день рождения старушки отметили в одинаковых рубашках с цветочным рисунком в окружении семьи и друзей.
Несмотря на почтенный возраст, ум женщин остёр как никогда. Во время вечеринки они не упускали возможности пошутить и даже притворились, что не знают, о каком 102-летии идёт речь, ведь им сейчас 82 или ну максимум 84 года. Считается, что на протяжении всей жизни близняшки жили рядом друг с другом и, пережив своих мужей, пару десятилетий назад они снова съехались.
Секрет долголетия у них один: чистая питьевая вода и никакого вина или виски, пишет 7News. А возможно, всё дело в генах. Сообщается, что что папа сестёр прожил до 104 лет.
Фото © Facebook / TwinsResearchAustralia
Встретить 102-летие вместе с родственниками — большая радость для Конси и Моаг. Ведь в прошлом году из-за коронавирусных ограничений родным пришлось поздравлять именинниц с соблюдением всех мер безопасности — они просто помахали им с парковки дома престарелых, пишет Daily Mail.
WOW-news
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