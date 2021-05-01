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Близняшки отпраздновали 102-й день рождения и раскрыли секрет долголетия, который огорчит многих

По словам старушек, вся тайна в том, чтобы избегать двух популярных напитков. Как видите, им это помогло.

1 мая 2021, 13:30

Фото © Facebook / BupaAustralia

Сёстры Конси Маршалл и Лейла Моаг — самые старые однояйцевые близнецы Австралии. Они появились на свет в 1919-м в небольшом городке Берри на южном побережье Нового Южного Уэльса. Спустя ровно 102 года они живут всё там же, только теперь — в местном доме престарелых. Свой очередной день рождения старушки отметили в одинаковых рубашках с цветочным рисунком в окружении семьи и друзей.

Фото © Facebook / BupaAustralia

Фото © Facebook / BupaAustralia

Несмотря на почтенный возраст, ум женщин остёр как никогда. Во время вечеринки они не упускали возможности пошутить и даже притворились, что не знают, о каком 102-летии идёт речь, ведь им сейчас 82 или ну максимум 84 года. Считается, что на протяжении всей жизни близняшки жили рядом друг с другом и, пережив своих мужей, пару десятилетий назад они снова съехались.

Секрет долголетия у них один: чистая питьевая вода и никакого вина или виски, пишет 7News. А возможно, всё дело в генах. Сообщается, что что папа сестёр прожил до 104 лет.

Фото © Facebook / TwinsResearchAustralia

Фото © Facebook / TwinsResearchAustralia

Встретить 102-летие вместе с родственниками — большая радость для Конси и Моаг. Ведь в прошлом году из-за коронавирусных ограничений родным пришлось поздравлять именинниц с соблюдением всех мер безопасности — они просто помахали им с парковки дома престарелых, пишет Daily Mail.

Самый старый мужчина Австралии отметил 111-й день рождения и раскрыл необычное правило долголетия

Самый старый мужчина Австралии отметил 111-й день рождения и раскрыл необычное правило долголетия

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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