В Госдуме предложили способ борьбы со взятками на дороге

Сотрудники ГИБДД перестанут брать взятки, если им выдать мобильные видеосредства и алкотестеры с фискальной памятью. Такое предложение в беседе с Ura.ru выдвинул член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

По мнению парламентария, спецсредства автоинспекторов должны быть фискальными, чтобы можно было сравнивать количество измерений и количество протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД.

"То есть они должны фиксировать и учитывать количество таких съёмок, потому что иногда полицейские фиксируют нарушение ПДД с помощью мобильных средств, догоняют нарушителя, останавливают, показывают ему видео — и на месте решают вопрос. Берут деньги, стирают эту запись, и все мирно расходятся", — объяснил Лысаков.

Депутат добавил, что в Белоруссии инспекторы уже давно работают с подобными спецсредствами, например продувают пьяных. В России есть такие алкотестеры, но не все с фискальной памятью, хотя должны быть все, заключил Лысаков.