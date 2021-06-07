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В Госдуме предложили способ борьбы со взятками на дороге

Депутат Вячеслав Лысаков отметил, что в Белоруссии он уже давно применяется.

7 июня, 03:47
<p>Фото © ТАСС / Артеменков Александр</p>

Фото © ТАСС / Артеменков Александр

Сотрудники ГИБДД перестанут брать взятки, если им выдать мобильные видеосредства и алкотестеры с фискальной памятью. Такое предложение в беседе с Ura.ru выдвинул член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

По мнению парламентария, спецсредства автоинспекторов должны быть фискальными, чтобы можно было сравнивать количество измерений и количество протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД.

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"То есть они должны фиксировать и учитывать количество таких съёмок, потому что иногда полицейские фиксируют нарушение ПДД с помощью мобильных средств, догоняют нарушителя, останавливают, показывают ему видео — и на месте решают вопрос. Берут деньги, стирают эту запись, и все мирно расходятся", — объяснил Лысаков.

Депутат добавил, что в Белоруссии инспекторы уже давно работают с подобными спецсредствами, например продувают пьяных. В России есть такие алкотестеры, но не все с фискальной памятью, хотя должны быть все, заключил Лысаков.

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Ранее Лайф писал о том, что ГИБДД сможет скрытно фиксировать разговоры по телефону за рулём и опасное вождение.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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