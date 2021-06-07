Флойд Мейвезер не смог нокаутировать блогера Логана Пола
Правила поединка предполагали победу только нокаутом. Таким образом, несмотря на значительное преимущество 44-летнего Мейвезера, победитель оказался не выявлен.
Фото © Instagram / loganpaul
Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер – младший вновь вышел на ринг. На этот раз его ждал необычный соперник — популярный 26-летний ютуб-блогер Логан Пол.
Выставочный бой, прошедший в Майами, продлился все отведённые восемь раундов. Поединок проходил по необычным правилам: в нём не было боковых судей, взять верх можно было только нокаутом. Таким образом, несмотря на значительное преимущество 44-летнего Мейвезера, победитель оказался не выявлен.
В соглавном бою вечера Баду Джек эпично нокаутировал Дервина Колину в четвёртом раунде.
Напомним, в своём предыдущем бою Мейвезер оказался сильнее знаменитого ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Поединок состоялся в конце августа 2017 года и завершился победой американца.
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