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Флойд Мейвезер не смог нокаутировать блогера Логана Пола

Правила поединка предполагали победу только нокаутом. Таким образом, несмотря на значительное преимущество 44-летнего Мейвезера, победитель оказался не выявлен.

7 июня, 03:38
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPwl-5EpuYa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">loganpaul</a></p>

Фото © Instagram / loganpaul

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер – младший вновь вышел на ринг. На этот раз его ждал необычный соперник — популярный 26-летний ютуб-блогер Логан Пол.

Выставочный бой, прошедший в Майами, продлился все отведённые восемь раундов. Поединок проходил по необычным правилам: в нём не было боковых судей, взять верх можно было только нокаутом. Таким образом, несмотря на значительное преимущество 44-летнего Мейвезера, победитель оказался не выявлен.

В соглавном бою вечера Баду Джек эпично нокаутировал Дервина Колину в четвёртом раунде.

Популярный блогер в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator

Популярный блогер в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона Bellator

Напомним, в своём предыдущем бою Мейвезер оказался сильнее знаменитого ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Поединок состоялся в конце августа 2017 года и завершился победой американца.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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