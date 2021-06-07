Флойд Мейвезер не смог нокаутировать блогера Логана Пола

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер – младший вновь вышел на ринг. На этот раз его ждал необычный соперник — популярный 26-летний ютуб-блогер Логан Пол.

Выставочный бой, прошедший в Майами, продлился все отведённые восемь раундов. Поединок проходил по необычным правилам: в нём не было боковых судей, взять верх можно было только нокаутом. Таким образом, несмотря на значительное преимущество 44-летнего Мейвезера, победитель оказался не выявлен.