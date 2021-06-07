Консул РФ рассказал о дальнейшей судьбе арестованного в Японии помощника капитана "Амура"
Также дипломат объяснил, что ждёт других членов экипажа, которые сейчас находятся в портовом городе Момбецу.
Траулер "Амур". Кадр из видео © Kyodo
Третий помощник капитана российского траулера "Амур", который столкнулся с японской шхуной "Дай-хати Хокко-мару", в результате чего погибло три рыбака, в настоящее время находится в СИЗО города Момбецу. Об этом рассказал консул Генерального консульства РФ в Саппоро Роман Колесник.
В беседе с РИА "Новости" дипломат отметил, что у властей Японии есть трое суток, чтобы решить, начинать ли следствие в отношении Павла Добрянского. Пока его опрашивали только на добровольной основе.
"Если будет принято решение о начале следствия, закон выделяет на него "10 плюс 10 суток". "По истечении этого срока принимается решение или отпустить его, или предъявить официальные обвинения и передать дело в суд", — сказал консул.
По словам Колесника, российские дипломаты посетили Добрянского и удостоверились, что состояние его здоровья нормальное.
Также консул рассказал, что ждёт других членов экипажа "Амура". Колесник объяснил, что они смогут вернуться на родину, как только решится вопрос по гражданскому делу.
"Параллельно развивается ситуация с гражданским судом, который постановил изъять документы, необходимые для осуществления плавания, по сути, обездвижив судно, потому что теперь оно не может выйти без документов", — сказал дипломат.
Колесник отметил, что, хоть официально траулер и не арестован, он никуда не может уйти. По словам консула, обсуждается вопрос с компенсацией японской стороне. Если его удастся решить, то экипаж отпустят, если нет, то большую часть моряков могут отправить на родину, а кого-то оставить для обеспечения жизнедеятельности судна.
Напомним, ранее стало известно, что третьего помощника капитана "Амура" арестовали. По версии властей Страны восходящего солнца, россиянин нарушил правила безопасности в процессе маневрирования.
Как сообщал Лайф, трагедия произошла 26 мая около 6:00 по местному времени (00:00 мск) в 23 километрах от острова Хоккайдо. Погибло три рыбака — все с японского судна. Российский траулер отбуксировали в японский порт Момбецу. По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, японская шхуна двигалась в условиях плохой видимости без звуковых сигналов, что, вероятно, и привело к трагедии.
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