Консул РФ рассказал о дальнейшей судьбе арестованного в Японии помощника капитана "Амура"

Третий помощник капитана российского траулера "Амур", который столкнулся с японской шхуной "Дай-хати Хокко-мару", в результате чего погибло три рыбака, в настоящее время находится в СИЗО города Момбецу. Об этом рассказал консул Генерального консульства РФ в Саппоро Роман Колесник.

В беседе с РИА "Новости" дипломат отметил, что у властей Японии есть трое суток, чтобы решить, начинать ли следствие в отношении Павла Добрянского. Пока его опрашивали только на добровольной основе.

"Если будет принято решение о начале следствия, закон выделяет на него "10 плюс 10 суток". "По истечении этого срока принимается решение или отпустить его, или предъявить официальные обвинения и передать дело в суд", — сказал консул.

По словам Колесника, российские дипломаты посетили Добрянского и удостоверились, что состояние его здоровья нормальное.

Также консул рассказал, что ждёт других членов экипажа "Амура". Колесник объяснил, что они смогут вернуться на родину, как только решится вопрос по гражданскому делу.

"Параллельно развивается ситуация с гражданским судом, который постановил изъять документы, необходимые для осуществления плавания, по сути, обездвижив судно, потому что теперь оно не может выйти без документов", — сказал дипломат.

Колесник отметил, что, хоть официально траулер и не арестован, он никуда не может уйти. По словам консула, обсуждается вопрос с компенсацией японской стороне. Если его удастся решить, то экипаж отпустят, если нет, то большую часть моряков могут отправить на родину, а кого-то оставить для обеспечения жизнедеятельности судна.