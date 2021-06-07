НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названы составы групп на чемпионат мира по хоккею 2022 года: Россия сыграет против Канады

Турнир пройдёт в Финляндии. В предыдущий раз сборные РФ и Канады встречались в 2003 году на групповом этапе, который также проходил в Суоми.

7 июня, 04:37
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Россия сыграет с Канадой на чемпионате мира по хоккею 2022 года, который пройдёт в Финляндии. Об этом сообщает Международная федерация хоккея.

"Красная машина" сразится с "кленовыми листьями" на групповом этапе впервые за 19 лет. В предыдущий раз сборные РФ и Канады встречались в групповом раунде на ЧМ 2003 года, который также проходил в Финляндии. Тогда россияне уступили со счётом 2:5. Также в группу A попали сборные Словакии, Германии, Швейцарии, Казахстана, Дании и Италии.

В группе B сыграют Финляндия, США, Швеция, Чехия, Латвия, Белоруссия, Норвегия и Великобритания.

Нападающий сборной Канады Манджапане признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею

Нападающий сборной Канады Манджапане признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею

Турнир пройдёт с 13 по 29 мая в финских городах Хельсинки и Тампере.

Напомним, сборная Канады стала победительницей чемпионата мира по хоккею 2021 года. В финале турнира "кленовые листья" в овертайме обыграли команду Финляндии со счётом 3:2. Таким образом, канадцы стали 27-кратными чемпионами мира. По этому показателю они повторили рекорд, установленный отечественными хоккеистами (сборными СССР и России). В личной встрече в рамках четвертьфинала канадцы взяли верх со счётом 2:1 в овертайме. Бронзовые медали мирового первенства в этот раз завоевали американцы. В матче за третье место они разгромили сборную Германии со счётом 6:1.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Хоккеист сборной Казахстана перешёл в ЦСКА

сегодня в 12:06

"Спорт есть спорт": Песков исключил новый виток напряжённости между Россией и Украиной из-за футбола

сегодня в 09:51

УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине выпадет играть в Санкт-Петербурге

сегодня в 14:06

"Архитектура будет открытой": Рогозин раскрыл подробности разработки отечественной космической станции

сегодня в 15:17

Продавцы поверили в призраков, увидев, как коробка с вином упала на пол без видимых на то причин

сегодня в 15:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1