Названы составы групп на чемпионат мира по хоккею 2022 года: Россия сыграет против Канады

Россия сыграет с Канадой на чемпионате мира по хоккею 2022 года, который пройдёт в Финляндии. Об этом сообщает Международная федерация хоккея.

"Красная машина" сразится с "кленовыми листьями" на групповом этапе впервые за 19 лет. В предыдущий раз сборные РФ и Канады встречались в групповом раунде на ЧМ 2003 года, который также проходил в Финляндии. Тогда россияне уступили со счётом 2:5. Также в группу A попали сборные Словакии, Германии, Швейцарии, Казахстана, Дании и Италии.