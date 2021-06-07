Названы составы групп на чемпионат мира по хоккею 2022 года: Россия сыграет против Канады
Турнир пройдёт в Финляндии. В предыдущий раз сборные РФ и Канады встречались в 2003 году на групповом этапе, который также проходил в Суоми.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Россия сыграет с Канадой на чемпионате мира по хоккею 2022 года, который пройдёт в Финляндии. Об этом сообщает Международная федерация хоккея.
"Красная машина" сразится с "кленовыми листьями" на групповом этапе впервые за 19 лет. В предыдущий раз сборные РФ и Канады встречались в групповом раунде на ЧМ 2003 года, который также проходил в Финляндии. Тогда россияне уступили со счётом 2:5. Также в группу A попали сборные Словакии, Германии, Швейцарии, Казахстана, Дании и Италии.
В группе B сыграют Финляндия, США, Швеция, Чехия, Латвия, Белоруссия, Норвегия и Великобритания.
Турнир пройдёт с 13 по 29 мая в финских городах Хельсинки и Тампере.
Напомним, сборная Канады стала победительницей чемпионата мира по хоккею 2021 года. В финале турнира "кленовые листья" в овертайме обыграли команду Финляндии со счётом 3:2. Таким образом, канадцы стали 27-кратными чемпионами мира. По этому показателю они повторили рекорд, установленный отечественными хоккеистами (сборными СССР и России). В личной встрече в рамках четвертьфинала канадцы взяли верх со счётом 2:1 в овертайме. Бронзовые медали мирового первенства в этот раз завоевали американцы. В матче за третье место они разгромили сборную Германии со счётом 6:1.
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