Мурашко раскрыл стоимость вакцины "Спутник V"
Глава Минздрава отметил, что для граждан РФ её оплачивает государство.
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Вакцина "Спутник V" с учётом доставки стоит около 900 рублей. Для жителей РФ препарат закупает государство, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию: "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учётом доставки, всё это оплачивается государством сегодня", — цитирует министра РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что в России вдвое снизили предельную отпускную стоимость вакцины "Спутник V". Если ранее она составляла 1942 рубля за два компонента, то теперь — 866 рублей (без учёта налога на добавленную стоимость).
Напомним, что в августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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