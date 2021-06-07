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Мурашко раскрыл стоимость вакцины "Спутник V"

Глава Минздрава отметил, что для граждан РФ её оплачивает государство.

7 июня, 05:13

Фото © ТАСС / AP

Вакцина "Спутник V" с учётом доставки стоит около 900 рублей. Для жителей РФ препарат закупает государство, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию: "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учётом доставки, всё это оплачивается государством сегодня", — цитирует министра РИА "Новости".

ФАС определила предельную отпускную цену вакцины "Спутник лайт"

ФАС определила предельную отпускную цену вакцины "Спутник лайт"

Ранее сообщалось, что в России вдвое снизили предельную отпускную стоимость вакцины "Спутник V". Если ранее она составляла 1942 рубля за два компонента, то теперь — 866 рублей (без учёта налога на добавленную стоимость).

ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев

ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев

Напомним, что в августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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