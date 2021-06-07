Мурашко раскрыл стоимость вакцины "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" с учётом доставки стоит около 900 рублей. Для жителей РФ препарат закупает государство, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию: "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учётом доставки, всё это оплачивается государством сегодня", — цитирует министра РИА "Новости".