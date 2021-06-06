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Инъекции и вакуумные помпы: 10 чудовищных тайн, которые раз и навсегда отобьют желание смотреть порно

А ещё теперь вы будете совсем по-другому смотреть в магазине на куриные грудки.

6 июня, 13:00
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Фото © Unsplash / dainisgraveris

Тему секретов порноиндустрии поднял пользователь Reddit whitewalker646. В комментариях к его посту набралось немало ярких примеров. BuzzFeed выбрал из них те, которые точно не оставят вас равнодушными.

Материнский инстинкт

Кадр из фильма "Американский пирог" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Американский пирог" © "Кинопоиск"

На самом деле большинство моделей из категории "мамочек" таковыми не являются

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Побочные эффекты

Фото © Unsplash / kj2018

Фото © Unsplash / kj2018

Знакомая порноактриса рассказала, что частые и грубые половые акты довели её до проблем со здоровьем, таких как недержание мочи и выпадение прямой кишки

artaxerxes1986

Возраст согласия

Кадр из фильма "Спящая красавица" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Спящая красавица" © "Кинопоиск"

Многие порнозвёзды, которым сейчас 18, проходили кастинги, когда им было ещё по 16–17 лет

CecilaJarvis

Работа работой

Фото © Unsplash / fairytailphotography

Фото © Unsplash / fairytailphotography

Порноактрисы вынуждены работать, даже когда у них месячные. Чтобы этого не было заметно в кадре, они используют губку

Amii25

Тайна "Глубокой глотки"

Кадр из фильма "Глубокая глотка" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Глубокая глотка" © "Кинопоиск"

Звезда "Глубокой глотки" Линда Лавлейс призналась, что её принуждали к съёмкам. Поэтому каждый раз, когда кто-то включает этот фильм, на самом деле он смотрит на то, как её насилуют

Notmiefault

В главной роли — куриная грудка

Фото © Pixabay / kakyusei

Фото © Pixabay / kakyusei

Шлепки, которые вы слышите во время порно, добавляются на постпродакшене. Их записывают, ударяя друг о друга двумя куриными грудками

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Достоинство в вакууме

Фото © Unsplash / charlesdeluvio

Фото © Unsplash / charlesdeluvio

Если вы видите на экране огромное мужское достоинство, скорее всего, оно либо просто поддельное, либо искусственно увеличено с помощью вакуумной помпы

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Укол мужественности

Фото © Unsplash / diana_pole

Фото © Unsplash / diana_pole

Некоторым актёрам делают инъекции в половые органы или даже вставляют имплантаты, чтобы они долгое время оставались "в рабочем режиме"

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Запрещённый сеанс

Фото © Flickr / westmidlandspolice

Фото © Flickr / westmidlandspolice

Я смотрел прямой эфир вебкам-модели, как вдруг на съёмочную площадку нагрянула полиция. Позже я узнал, что это был онлайн-бордель — целый дом, наполненный девушками, которые вели свои трансляции из разных комнат

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Профессиональный риск

Фото © Unsplash / dainisgraveris

Фото © Unsplash / dainisgraveris

Один редактор рассказывал, что всем актёрам, которые хотели предохраняться во время съёмок, настоятельно рекомендовали не делать этого

HopeAndVaseline

Они не сказали "да": 10 звёзд — от Гаги до Ратаковски, переживших сексуальное насилие

Они не сказали "да": 10 звёзд — от Гаги до Ратаковски, переживших сексуальное насилие

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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