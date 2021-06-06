Инъекции и вакуумные помпы: 10 чудовищных тайн, которые раз и навсегда отобьют желание смотреть порно
А ещё теперь вы будете совсем по-другому смотреть в магазине на куриные грудки.
Тему секретов порноиндустрии поднял пользователь Reddit whitewalker646. В комментариях к его посту набралось немало ярких примеров. BuzzFeed выбрал из них те, которые точно не оставят вас равнодушными.
Материнский инстинкт
Кадр из фильма "Американский пирог" © "Кинопоиск"
На самом деле большинство моделей из категории "мамочек" таковыми не являются
Побочные эффекты
Фото © Unsplash / kj2018
Знакомая порноактриса рассказала, что частые и грубые половые акты довели её до проблем со здоровьем, таких как недержание мочи и выпадение прямой кишки
Возраст согласия
Кадр из фильма "Спящая красавица" © "Кинопоиск"
Многие порнозвёзды, которым сейчас 18, проходили кастинги, когда им было ещё по 16–17 лет
Работа работой
Фото © Unsplash / fairytailphotography
Порноактрисы вынуждены работать, даже когда у них месячные. Чтобы этого не было заметно в кадре, они используют губку
Тайна "Глубокой глотки"
Кадр из фильма "Глубокая глотка" © "Кинопоиск"
Звезда "Глубокой глотки" Линда Лавлейс призналась, что её принуждали к съёмкам. Поэтому каждый раз, когда кто-то включает этот фильм, на самом деле он смотрит на то, как её насилуют
В главной роли — куриная грудка
Фото © Pixabay / kakyusei
Шлепки, которые вы слышите во время порно, добавляются на постпродакшене. Их записывают, ударяя друг о друга двумя куриными грудками
Достоинство в вакууме
Фото © Unsplash / charlesdeluvio
Если вы видите на экране огромное мужское достоинство, скорее всего, оно либо просто поддельное, либо искусственно увеличено с помощью вакуумной помпы
Укол мужественности
Фото © Unsplash / diana_pole
Некоторым актёрам делают инъекции в половые органы или даже вставляют имплантаты, чтобы они долгое время оставались "в рабочем режиме"
Запрещённый сеанс
Фото © Flickr / westmidlandspolice
Я смотрел прямой эфир вебкам-модели, как вдруг на съёмочную площадку нагрянула полиция. Позже я узнал, что это был онлайн-бордель — целый дом, наполненный девушками, которые вели свои трансляции из разных комнат
Профессиональный риск
Один редактор рассказывал, что всем актёрам, которые хотели предохраняться во время съёмок, настоятельно рекомендовали не делать этого
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