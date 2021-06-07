В Британии задержали 9-летнего наркодилера — самого молодого в истории страны торговца крэком

В Великобритании поймали самого молодого в истории страны торговца крэком. Как сообщает издание The Mirror, наркодилер учится в начальной школе, сейчас ему девять лет.

Отмечается, что полиция задержала мальчика за хранение наркотиков с целью их продажи. Однако законный возраст уголовной ответственности в Англии и Уэльсе наступает в десять лет, поэтому ребёнку пока не могут предъявить обвинения. Кроме того, эксперты полагают, что мальчика могли заставить хранить запрещённые вещества для кого-то из взрослых из своей семьи.

"Этот девятилетний ребёнок почти наверняка был в компании взрослого, который не хотел рисковать", — заявил бывший преступник, а ныне социальный предприниматель и оратор Джуниор Смарт.

Он добавил, что впервые попал в преступный мир в 15 лет и был шокирован, что там есть и десятилетние дети. Смарт подчеркнул, что преступность молодеет с каждым годом. Свою роль также сыграла пандемия коронавируса, из-за которой многие семьи были вынуждены зарабатывать незаконным путём. Кроме того, детей часто эксплуатируют наркобанды.

Добавим, что за последние пять лет в Британии было зарегистрировано примерно 16 тысяч сообщений о преступлениях, в которых подозреваемыми стали дети в возрасте девяти лет и младше.