"Не Диана Вишнёва и не Оксимирон. Она — всё вместе": Худрук МХАТа рассказал о месте Бузовой в пьесе про молодого Сталина

Режиссёр объяснил, почему телеведущая является "Уорхолом нашего времени" и "крутит миром".