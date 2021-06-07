"Не Диана Вишнёва и не Оксимирон. Она — всё вместе": Худрук МХАТа рассказал о месте Бузовой в пьесе про молодого Сталина
Режиссёр объяснил, почему телеведущая является "Уорхолом нашего времени" и "крутит миром".
Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета
В пьесе "Чудесный грузин" во МХАТе имени Горького известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет "героя сегодняшнего времени". Об этом в интервью kp.ru рассказал художественный руководитель театра Эдуард Бояков.
"Я, разговаривая с огромным количеством людей, наблюдаю, как реагируют на эту фамилию. Либо восхищение, либо ненависть. Невероятный феномен, конечно. Но дело тут совсем не в 23 миллионах. Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнёва и не Оксимирон. Она — всё вместе. Она по-своему цельная", — пояснил худрук.
По словам Боякова, мы в настоящий момент живём в "Уорхоловском времени", где у каждого человека есть свои 15 минут славы. А Бузова будет играть "саму себя", примерив роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая спасёт Сталина.
"Такая смешная, вызывающая у всех усмешку. Но здесь есть очень интересный момент, второй уровень. Сюжет пьесы — некий перевёртыш, в ней есть опереточная брошенная девица Белла Шанталь, персонаж, который становится шпионкой, Матой Хари — умной, хитрой. Она помогает главному герою, спасает Сталина. И возникает некое чувство, что эта смешная Белла — не такая уж смешная. Как русские юродивые", — раскрыл идею Бояков.
Он уверен в крутости своего замысла, отметив, что сейчас смыслы находятся там, где Бузова. По ходу пьесы телеведущая становится "Уорхолом нашего времени".
"В пьесе Шанталь приглашают именно к губернатору. И именно для того, чтобы показать определённый смысл: какой губернатор важный, модный, крутой. Это смысл времени — и того, а уж сегодняшнего и подавно. И выходит по Уорхолу: миром крутит условная энергичная Бузова. Крутит политикой, театром, кино, искусством. Миром, лишённым энергии. И пока она им крутит, становится человеком значительным, Уорхолом нашего времени", — подытожил худрук.
О том, что Бузова появится на сцене МХАТа имени Горького, звезда сообщила сама в соцсетях. По её словам, в постановке "Чудесный грузин" она будет "играть и петь". Как уточняется на сайте театра, данный спектакль поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя". Авторы обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива с фигурой юного Сталина в самом центре всех хитросплетений сюжета.
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