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Захарова заявила о готовности России к "реальному" диалогу с НАТО

Официальный представитель МИД РФ, однако, отметила, что обсуждения вопросов деэскалации без привлечения военных экспертов практически не имеют смысла.

7 июня, 08:31
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / RBC</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / RBC

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов с НАТО. Об этом она написала в своём телеграм-канале, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что РФ не ответила на предложение провести встречу.

"Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно", — отметила дипломат.

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Она также оценила высказывания Столтенберга о том, что "мяч сейчас — на стороне Москвы", призвав генсека вернуть "на поле свои ворота".

Ранее генсек альянса в беседе с Die Welt предложил возобновить встречи в рамках Совета НАТО — Россия и заявил, что российское правительство было приглашено на новые переговоры более года назад, однако положительного ответа так и не последовало.

Как сообщал Лайф, Столтенберг обеспокоился сотрудничеством России и Белоруссии. Также политик указал на возрастающее взаимодействие РФ и КНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ упрекнула альянс в постоянном вмешательстве во внутренние дела двух стран.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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