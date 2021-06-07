Захарова заявила о готовности России к "реальному" диалогу с НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов с НАТО. Об этом она написала в своём телеграм-канале, комментируя заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что РФ не ответила на предложение провести встречу.

"Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столтенбергу об этом прекрасно известно", — отметила дипломат.

Она также оценила высказывания Столтенберга о том, что "мяч сейчас — на стороне Москвы", призвав генсека вернуть "на поле свои ворота".

Ранее генсек альянса в беседе с Die Welt предложил возобновить встречи в рамках Совета НАТО — Россия и заявил, что российское правительство было приглашено на новые переговоры более года назад, однако положительного ответа так и не последовало.