"Я думал, что просто умираю": Трансгендер не подозревал о беременности и случайно родил ребёнка прямо в туалете

Американец вместе со своей возлюбленной около семи лет сидел на гормональной терапии и даже представить не мог, что забеременеет. Несмотря на неожиданное пополнение, пара признаётся, что сейчас счастливее, чем когда-либо.