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"Я думал, что просто умираю": Трансгендер не подозревал о беременности и случайно родил ребёнка прямо в туалете

Американец вместе со своей возлюбленной около семи лет сидел на гормональной терапии и даже представить не мог, что забеременеет. Несмотря на неожиданное пополнение, пара признаётся, что сейчас счастливее, чем когда-либо.

7 июня, 08:18
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<p>27-летний Нино, который не подозревал о беременности. Фото © Ютуб-канал <a href="https://www.youtube.com/channel/UCfwx98Wty7LhdlkxL5PZyLA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Truly</a></p>

27-летний Нино, который не подозревал о беременности. Фото © Ютуб-канал Truly

Счастье материнства мечтают познать многие женщины, но вот что делать тому, кто изменил свой пол несколько лет назад и даже не задумывался о появлении наследника? Трансгендер из Нью-Йорка был, мягко говоря, шокирован своими внезапными родами, которые начались у него прямо в туалете. Причём о своей беременности 27-летний Нино даже не догадывался. И это тот случай, когда мама — это папа, а папа — это мама.

"Я думал, что просто умираю — боль была такой сильной. Затем я помню, как отошёл в ванную, думая, что мне нужно в туалет. Вскоре я начал понимать, что у меня сейчас появится ребёнок", — рассказал парень на ютуб-канале Truly.

Нино вместе с возлюбленной и сыном. Фото © Ютуб-канал Truly

Нино вместе с возлюбленной и сыном. Фото © Ютуб-канал Truly

Четыре года назад Нино познакомился в Интернете со своей возлюбленной на сайте знакомств — 22-летней Джослин. С того момента пара стала жить вместе. Стоит отметить, что парень и его девушка уже много лет принимают гормональные препараты, поэтому рождение малыша для обоих стало большой неожиданностью.

К слову, у пары родился абсолютно здоровый мальчик, которого назвали Джулианом. Однако его необычные родители всё же боятся насмешек и осуждений, с которыми мальчик может столкнуться в будущем. Несмотря на это, пара признаётся, что сейчас счастливее, чем когда-либо.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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