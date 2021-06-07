Гудков назвал временным отъезд из России

Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков заявил, что его отъезд на Украину — временная мера. Он отметил, что решение далось ему с трудом.

"Я пока заявляю, что я временно выехал для того, чтобы минимизировать риски для моих близких. Это очень серьёзное, сложное решение", — сказал Гудков в эфире телеканала "Украина 24".

Политик добавил, что уехал из страны, чтобы не создавать проблем близким и, в частности, для своей тёти. По его словам, в Москве также остались его жена и ребёнок.