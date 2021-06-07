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Гудков назвал временным отъезд из России

По словам политика, он покинул Москву, чтобы минимизировать риски для близких и, в частности, для своей тёти. Гудков добавил, что в столице остались его жена и ребёнок.

7 июня, 07:59
<p>Дмитрий Гудков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Дмитрий Гудков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков заявил, что его отъезд на Украину — временная мера. Он отметил, что решение далось ему с трудом.

"Я пока заявляю, что я временно выехал для того, чтобы минимизировать риски для моих близких. Это очень серьёзное, сложное решение", — сказал Гудков в эфире телеканала "Украина 24".

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Политик добавил, что уехал из страны, чтобы не создавать проблем близким и, в частности, для своей тёти. По его словам, в Москве также остались его жена и ребёнок.

Ранее Гудков сообщил, что уехал из России на Украину, опасаясь судебного преследования. По словам экс-депутата, в рамках уголовного дела ему грозил арест. Также Гудков заявил, что не нарушал подписку о невыезде.

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Как сообщал Лайф, 1 июня полицейские провели обыск у Гудкова, а также у руководителя его штаба Виталия Венедиктова и экс-главы признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Александра Соловьёва. Позже стало известно, что Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды, однако затем отпустили без избрания меры пресечения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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