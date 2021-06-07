Лайф узнал о состоянии девочки, раненной экс-пэпээсником в Екатеринбурге
Малышка потеряла много крови и была введена в искусственную кому. Несколько дней назад ей перестали давать адреналин.
Фото © ТАСС / Колчин Алексей
Состояние девятилетней девочки, которую экс-полицейский ранил во время стрельбы в Екатеринбурге, стабилизировалось. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.
Ребёнок находится в сознании. Врачи приняли решение отключить пострадавшую от аппарата искусственной вентиляции лёгких.
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Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры вечером 30 мая. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочку пришлось ввести в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, его выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.
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