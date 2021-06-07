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Лайф узнал о состоянии девочки, раненной экс-пэпээсником в Екатеринбурге

Малышка потеряла много крови и была введена в искусственную кому. Несколько дней назад ей перестали давать адреналин.

7 июня, 07:50

Фото © ТАСС / Колчин Алексей

Состояние девятилетней девочки, которую экс-полицейский ранил во время стрельбы в Екатеринбурге, стабилизировалось. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

Ребёнок находится в сознании. Врачи приняли решение отключить пострадавшую от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

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"Пуля прошла насквозь": Мать раненной екатеринбургским стрелком рассказала Лайфу о состоянии девочки

Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры вечером 30 мая. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочку пришлось ввести в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, его выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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