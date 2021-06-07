НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

19 мая за выход из соглашения единогласно проголосовала Госдума, 2 июня документ одобрили в Совфеде.

7 июня, 07:34

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года",  говорится в тексте.

Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.

"Мы демонстрируем максимальную жёсткость": Политолог рассказал о последствиях денонсации Договора по открытому небу

"Мы демонстрируем максимальную жёсткость": Политолог рассказал о последствиях денонсации Договора по открытому небу

В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно проголосовала за законопроект, затем документ одобрили в Совфеде.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Соглашение, которое никто не читал: почему выйти из Договора по открытому небу — хорошая идея

сегодня в 15:38

Коломойского и Порошенко пригрозили включить в реестр олигархов Украины

5 июня, 08:45

Путин и глава Евросовета обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС

сегодня в 14:53

В "Роскосмосе" заявили о невозможности единоличной работы США на МКС

сегодня в 15:28

"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

сегодня в 15:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1