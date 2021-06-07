Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
19 мая за выход из соглашения единогласно проголосовала Госдума, 2 июня документ одобрили в Совфеде.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", — говорится в тексте.
Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.
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В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно проголосовала за законопроект, затем документ одобрили в Совфеде.
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