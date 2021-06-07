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Вода из Днепра просочилась в Крым из-за разрушения украинской дамбы

Семь лет назад Незалежная перекрыла поставки пресной воды на полуостров, построив шестиметровое сооружение через Северо-Крымский канал. И сейчас конструкция не выдержала.

7 июня, 07:14
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<p>Крым, вид на Северо-Крымский канал. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Крым, вид на Северо-Крымский канал. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, которую построила Украина в 2014 году для ограничения подачи пресной воды в Крым, начала просачиваться вода. Об утечке сообщает Fbc.ua. Таким образом, днепровская вода снова начала поступать на полуостров.

Кроме того, сообщается, что дно канала возле дамбы высохло и поросло деревьями. К примеру, в 2014 году уровень воды там составлял порядка пяти метров.

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Ранее Лайф сообщал, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.

Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, полгода назад украинские власти пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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