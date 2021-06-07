Вода из Днепра просочилась в Крым из-за разрушения украинской дамбы

Из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, которую построила Украина в 2014 году для ограничения подачи пресной воды в Крым, начала просачиваться вода. Об утечке сообщает Fbc.ua. Таким образом, днепровская вода снова начала поступать на полуостров.

Кроме того, сообщается, что дно канала возле дамбы высохло и поросло деревьями. К примеру, в 2014 году уровень воды там составлял порядка пяти метров.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.

Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, полгода назад украинские власти пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.