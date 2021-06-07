В УЕФА утвердили форму сборной Украины на Евро-2020 с силуэтом Крыма
Там отметили, что футбольная экипировка одобрена в соответствии со всеми правилами. Напомним, помимо очертаний полуострова на ней нанесены лозунги украинских националистов.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
"Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", — указано в сообщении.
Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своём аккаунте в "Фейсбуке" представил форму, в которой сборная выступит на Евро-2020. На ней нанесены надписи "Слава Украине!", "Героям — слава!", а также очертания Украины, в состав которой включён полуостров Крым.
На футбольную форму Украины отреагировали уже и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала отчаянной художественной акцией появление Крыма на форме футболистов. Она отметила, что таким образом Киев пытается придать игрокам сил, поскольку только на это у страны и есть надежда.
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