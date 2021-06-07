В УЕФА утвердили форму сборной Украины на Евро-2020 с силуэтом Крыма

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Фото © Facebook / Андрей Павелко

"Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", — указано в сообщении.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своём аккаунте в "Фейсбуке" представил форму, в которой сборная выступит на Евро-2020. На ней нанесены надписи "Слава Украине!", "Героям — слава!", а также очертания Украины, в состав которой включён полуостров Крым.