Российским бизнесменам могут повысить налоги за отказ от инвестиций
Запрещать выплачивать прибыль акционерам невозможно, однако можно немного "дестимулировать" вывод средств из компаний, что позволит повысить привлекательность вкладывания денег в проекты.
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В правительстве обсуждаются механизмы стимулирования бизнесменов инвестировать больше. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в беседе с РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Так, привлекательность инвестиций планируют повысить с помощью "донастройки" налогообложения, отметил он.
"Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, Министерство финансов уже какие-то наброски к этому представило, сейчас это будет обсуждаться, с бизнесом в том числе. Главное, нужно без революций. <…> Нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать", — сказал министр.
По его словам, невозможно запрещать выплачивать прибыль акционерам, однако можно "немножко дестимулировать" вывод средств из компании, что позволит повысить привлекательность вкладывания денег в проекты. Решетников добавил, что власти не против дивидендов, но должен быть фондовый рынок. Он подчеркнул, что для компаний, инвестирующих прибыль, ничего измениться не должно, а для тех, кто, воспользовавшись конъюнктурой, начнёт выводить средства, государство скажет о повышенных отчислениях в бюджет.
По словам Решетникова, в данный момент власти рассматривают два варианта привлечения бизнеса в инвестиции. В частности, речь идёт о стимулировании вложений через льготы и послабления для инвесторов.
Ранее Лайф сообщал, что правительство поддержало законопроект о "золотых" визах для иностранных инвесторов. Для их получения бизнесменам придётся вложить определённую сумму либо в созданную компанию, либо в недвижимость.
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