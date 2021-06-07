В России создали технологию для "воссоздания" снов

Российские учёные создали технологию для "воссоздания" снов с помощью нейрогарнитуры. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Проект "Ассистивные нейротехнологии", основная цель которого заключается в развитии постинсультной реабилитации, ведётся с 2017 года при поддержке NeuroNet НТИ.

Отмечается, что уже разработан интерфейс "мозг — компьютер", который использует электроэнцефалографию и нейросети. Так, по предположениям учёных, записывать свои сны можно будет уже в 2025 году.

"Детально воссоздать сны мы, наверное, не сможем, но определить категорию — приятный, неприятный, кошмар, сексуальный и т.д. — удастся. То есть в своих ощущениях от сна вы сможете разобраться", — пояснил руководитель лаборатории нейроробототехники МФТИ Владимир Конышев.

Как отметили в НТИ, эксперименты в области воссоздания изображений, возникающих в головном мозге, начались ещё в 2019 году. Так, участникам показывали видео с различным содержанием, параллельно записывая электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Оказалось, что частотные характеристики волновой активности (спектры) этого показателя для разных категорий роликов достоверно отличаются. А на втором этапе участникам эксперимента показывали другие кадры, но в той же тематике. Нейросеть анализировала данные ЭЭГ и создавала кадры, по которым можно было определить категорию, точность составила 90%.