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Агроном рассказал россиянам, как правильно выбирать клубнику и черешню

По словам специалиста, сладость плодов напрямую зависит от погоды. Если будет не очень жарко и не пасмурно, то ягоды смогут созреть и накопить большое количество витаминов и сахаров.

7 июня, 06:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России начался сезон клубники и черешни. О том, как правильно выбрать самые вкусные и спелые ягоды, рассказал агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

"Здесь основная проблема — вкуса, качества, степени зрелости. Ягоды эти очень скоропортящиеся, счёт идёт буквально на часы, поэтому лучше покупать ягоды, выращенные рядом", — поделился специалист в интервью радио Sputnik, добавив, что клубника не должна быть мятой, лучше, если она будет упакована в небольшие коробки.

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Эксперт также отметил, что сладость клубники напрямую зависит от погоды. По его словам, из-за пасмурных одной-двух недель вкус ягод может измениться, а также не исключено, что плоды вообще могут начать гнить. Если же погода будет не очень жаркой, то ягоды смогут созреть и накопить витамины и сахара. При этом Викулов подчеркнул, что, судя по нынешней погоде, "клубника должна быть хорошая".

При этом агроном рекомендует россиянам пока не торопиться с покупкой черешни, поскольку её сезон начнётся только через одну-две недели. По его словам, сейчас на рынке присутствует ранняя ягода, которая значительно уступает по вкусу и по своим полезным свойствам основным сортам. При выборе черешни специалист рекомендует обращать внимание на плодоножку — у свежего плода она должна быть зелёная, а не коричневая.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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