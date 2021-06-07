ФСБ выдворила из России агента украинских спецслужб

В России задержали агента украинских спецслужб, который занимался "разведывательно-подрывной деятельностью". Его выдворили из страны. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В спецслужбе установили, что деятельность агента Алексея Семеняки "длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки". Сам украинец подтвердил, что поддерживал отношения с представителями СБУ и оказывал им "разноплановую консультационную помощь".

Силовики обнаружили у Семеняки сообщения от сотрудников СБУ, в которых они предлагали агенту оказать содействие "в решении рабочих вопросов", конечная цель которых — нанесение ущерба России. При этом оперативники зафиксировали попытку из Киева удалённо уничтожить эти данные с мобильного телефона Семеняки. ФСБ идентифицировала эти действия как способ защиты агента его кураторами из СБУ.

"Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России", — говорится в сообщении.