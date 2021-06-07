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ФСБ выдворила из России агента украинских спецслужб

Сотрудники СБУ предлагали ему оказать содействие "в решении рабочих вопросов", конечная цель которых — нанесение ущерба РФ.

7 июня, 06:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России задержали агента украинских спецслужб, который занимался "разведывательно-подрывной деятельностью". Его выдворили из страны. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В спецслужбе установили, что деятельность агента Алексея Семеняки "длительный период времени координировалась сотрудниками украинской контрразведки". Сам украинец подтвердил, что поддерживал отношения с представителями СБУ и оказывал им "разноплановую консультационную помощь".

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Силовики обнаружили у Семеняки сообщения от сотрудников СБУ, в которых они предлагали агенту оказать содействие "в решении рабочих вопросов", конечная цель которых — нанесение ущерба России. При этом оперативники зафиксировали попытку из Киева удалённо уничтожить эти данные с мобильного телефона Семеняки. ФСБ идентифицировала эти действия как способ защиты агента его кураторами из СБУ.

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"Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России", — говорится в сообщении.

А ранее в ФСБ рассказали, зачем Россия укрепляет сухопутную границу с Украиной. По словам руководителя Пограничной службы РФ Владимира Кулишова, это происходит из-за недружественных действий Киева.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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