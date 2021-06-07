НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Устроивший смертельное ДТП в Татарстане подросток был пьян

Кроме того, компания нетрезвых несовершеннолетних взяла автомобиль без согласия владельца. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

7 июня, 06:54
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Подросток без прав, устроивший смертельное ДТП на трассе Казань – Ульяновск в Татарстане, в момент аварии был пьян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По версии следствия, 06 июня 2021 года компания молодых людей, находясь в СНТ "XXI век" Верхнеуслонского района Республики Татарстан, употребляла алкогольные напитки, отмечая совместное мероприятие. В ходе распития напитков неустановленные лица совершили действия, направленные на неправомерное завладение автомобилем марки Datsun On-Do, принадлежащим одному из участников мероприятия, не получив согласия владельца", — говорится в сообщении.

В страшном ДТП под Петербургом погибла бывшая солистка Мариинского театра

В страшном ДТП под Петербургом погибла бывшая солистка Мариинского театра

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Неправомерное завладение автомобилем" и "Нарушение правил дорожного движения". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Напомним, в результате страшной аварии погибло три человека. Автомобиль Datsun под управлением несовершеннолетнего водителя с четырьмя пассажирами внутри вылетел на встречную полосу, столкнулся с ограждением и опрокинулся в кювет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Татарстане подросток без прав устроил страшное ДТП с тремя погибшими

вчера в 09:23

"Сломана челюсть, раздроблены зубы": Триатлонистка, которую сбила машина в Москве, сняла страшные травмы

сегодня в 12:12

"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

сегодня в 15:25

В "Роскосмосе" заявили о невозможности единоличной работы США на МКС

сегодня в 15:28

Соглашение, которое никто не читал: почему выйти из Договора по открытому небу — хорошая идея

сегодня в 15:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1