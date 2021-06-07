Устроивший смертельное ДТП в Татарстане подросток был пьян

Подросток без прав, устроивший смертельное ДТП на трассе Казань – Ульяновск в Татарстане, в момент аварии был пьян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"По версии следствия, 06 июня 2021 года компания молодых людей, находясь в СНТ "XXI век" Верхнеуслонского района Республики Татарстан, употребляла алкогольные напитки, отмечая совместное мероприятие. В ходе распития напитков неустановленные лица совершили действия, направленные на неправомерное завладение автомобилем марки Datsun On-Do, принадлежащим одному из участников мероприятия, не получив согласия владельца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Неправомерное завладение автомобилем" и "Нарушение правил дорожного движения". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.