Российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев в беседе с Лайфом назвал денонсацию Договора по открытому небу со стороны России симметричным шагом, ведь ранее из ДОН вышли США.

Он назвал неслучайным то, что это происходит незадолго до встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена. Межуев считает, что сейчас Москва демонстрирует максимальную жёсткость, однако, по его мнению, "эскалация будет взаимная".

"В данном случае Россия действует симметрично, потому что договор имеет смысл только в случае какой-то обоюдности, а одному соблюдать договор не имеет смысла... Напряжение уже на максимуме, никто не готов отступить. Сам выход был и ранее очевиден, но время выхода обусловлено именно самой атмосферой. Мы демонстрируем максимальную жёсткость, и даже МИД, который наиболее дипломатичен, говорит о напряжённости", — отмечает эксперт.