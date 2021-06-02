"Мы демонстрируем максимальную жёсткость": Политолог рассказал о последствиях денонсации Договора по открытому небу
Борис Межуев назвал неслучайным то, что Парламент РФ утверждает выход из ДОН незадолго до встречи Владимира Путина и Джо Байдена.
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Российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев в беседе с Лайфом назвал денонсацию Договора по открытому небу со стороны России симметричным шагом, ведь ранее из ДОН вышли США.
Он назвал неслучайным то, что это происходит незадолго до встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена. Межуев считает, что сейчас Москва демонстрирует максимальную жёсткость, однако, по его мнению, "эскалация будет взаимная".
"В данном случае Россия действует симметрично, потому что договор имеет смысл только в случае какой-то обоюдности, а одному соблюдать договор не имеет смысла... Напряжение уже на максимуме, никто не готов отступить. Сам выход был и ранее очевиден, но время выхода обусловлено именно самой атмосферой. Мы демонстрируем максимальную жёсткость, и даже МИД, который наиболее дипломатичен, говорит о напряжённости", — отмечает эксперт.
Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.
В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно его поддержала, а 2 июня закон одобрил Совет Федерации. Теперь документ поступит на подпись президенту.
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